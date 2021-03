Norske Mikail (19) debuterte for Schalke

Mikail Maden fra Bergen var lørdag for første gang i kamptroppen til Schalke 04 etter overgangen fra Brann i fjor.

Fem minutter før slutt i kampen mot Wolfsburg fikk 19-åringen debuten for den gamle tyske storheten. Da sto det allerede 0-5 og bergenseren kunne selvsagt ikke hindre at det ble nok et tap for Schalke som ligger helt sist i Bundesliga.

Madens Bundesliga-debut smaker nok bittersøtt for en del personer på Brann Stadion. Unggutten er flasket opp i Brann og forhandlet med Eliteserien-klubben om en proffkontrakt.

Tilbudet ble imidlertid aldri gjort skriftlig, og dermed kunne Maden forlate klubben helt gratis uten at Brann hadde krav på utdanningskompensasjon.

Schalke 04 er regnet som den tredje største klubben i Tyskland, men har slitt tungt denne sesongen. Med ti fattige poeng ligger laget fra Gelsenkirchen helt sist i Bundesliga, og er på god vei ned en divisjon.

Det har også vært kaotisk utenfor banen med hyppige trenerskifter den siste tiden. Et eventuelt nedrykk trenger imidlertid ikke nødvendigvis å være dårlig nytt for 19 år gamle Maden, som først begynte å trene med A-laget de siste ukene og som fortsatt er en del av U19-laget.

Stjerner som Shkodran Mustafi og Sead Kolasinac (lån) ble hentet til Schalke fra Arsenal i januar, uten at det har gitt en umiddelbar effekt.