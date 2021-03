Superparet slår tilbake: – Ingenting stemmer

Fredag meldte en rekke medier at forholdet mellom Jennifer Lopez og Alex Rodriguez var over. Nå slår de tilbake mot ryktene.

Fredag kveld skrev en rekke internasjonale medier at forlovelsen mellom Jennifer Lopez og Alex Rodriguez var brutt, og at de hadde gått hvert til sitt.

Men lørdag slår superparet tilbake mot ryktene, og sier at ingenting stemmer. I en uttalelse til kjendisnettstedet TMZ sier de at de jobber seg gjennom «noen ting», men at de fortsatt er sammen.

Skuespilleren og sangstjernen Jennifer Lopez og baseballspilleren Alex Rodriguez ble først ett par i 2017, og forlovet seg to år senere.

Lopez befinner seg for tiden i den Den dominikanske republikk, hvor hun spiller inn filmen «Shotgun Wedding». Det var også her paret ble sist sett sammen i slutten av februar.