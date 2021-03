Håndballgutta på vei mot OL: – Kjenner litt sushi–lukt nå

Norge – Chile 38–23 (19–10)

Norsk storseier over Chile gjør at Norge er enda et steg nærmere sommerens leker i Tokyo.

– Nå begynner det å lukte OL, og det er derfor vi er her. Lukter ganske godt, begynner å kjenne litt sushi–lukt eller hva de nå spiser i Japan. Jeg gleder meg, sier Sander Sagosen.

Kevin Gulliksen ble kampens toppscorer med 10 scoringer på 10 forsøk.

– Jeg er fornøyd. Det er ikke hver dag man får hundre prosent. En bra kamp, selv om motstanden ikke er all verden, sier Gulliksen.

Toppscoreren vet ikke akkurat hvor nære de er en OL-billett.

– Jeg har ikke helt tallene på det, men vi er vel ganske nære, innrømmer 24–åringen.

Kun formaliteter som gjenstår

Alle kampene i OL–kvalifiseringen spilles denne helgen i Montenegro. Norge er i gruppe med Brasil, Chile og Sør–Korea. De to beste lagene i gruppen får delta i sommerens OL.

Fredag kveld vant de norske håndballgutta 32–20 mot Brasil, som var det antatt sterkeste laget Norge ville møte. Med kveldens seier topper Norge tabellen og det er kun formaliteter som mangler før de norske gutta er klare for OL.

For at håndballgutta ikke skal klare å kvalifisere seg må Sør–Korea slå Norge med minst 16 mål. I tillegg til at Brasil må slå Chile.

Norge møter Sør–Korea klokken 20:00 søndag.

Norsk dominans

Christian Berges menn skaffet seg en komfortabel ledelse tidlig i kampen. Etter drøye syv minutter gikk Norge opp i en 6–1–ledelse og Chile tok kampens første timeout.

Chilenere tok seg likevel sammen, etter at Norge ledet 10–3 kjempet sør–amerikanerne seg tilbake til 12–8. Mot slutten av førsteomgang tok de norske guttene tilbake initiativet. Bjarte Myrhol satte inn omgangens siste og lagene gikk til pause på stillingen 19–10.

Etter hvilen fortsatte kampen i det samme sporet. De norske gutta så ut til å ha null problemer og satte på cruisekontrollen i store deler av andreomgangen.

Berge og hans mannskap vant til slutt 38–23.

Artikkelen oppdateres!