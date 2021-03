Først etter fem år fikk Mie (23) svar på hvorfor hun hadde så vondt

Tidligere «Love Island»-deltaker Mie Cappelen begynte å kjenne på store smerter i underlivet allerede i 2016.

Siden har hun vært hos flere leger og gynekologer fordi hun trodde det kunne være endometriose.

Først fem år senere gjennomførte hun en kikkehullsoperasjon, og det viser seg at hun har endometriose.

– Det er skummelt å snakke høyt om å ha vondt, spesielt som kvinne, fordi vi ofte blir sett på som hypokonder, dramatisk, masete eller at vi bare klager, sier Cappelen til God kveld Norge.

Lite forskning på kvinnehelse

Cappelen ble testet for flere mulige faktorer: glutenallergi, hun tok MR, ultralyd, flere gynekologiske undersøkelser, prøver og celleprøve, behandling hos fysioterapeut og flere blodprøver.

Ingen av prøvene viste noe, og hun hadde fortsatt ikke funnet roten til smertene.

– Jeg har sagt til flere gynekologer og leger at jeg ville bli sjekket for endometriose og uttrykket min redsel for ufrivillig barnløshet, forteller hun.

Cappelen mener det forskes altfor lite på kvinners helse, ettersom én av ti kvinner har endometriose, og det kan ta opp mot 10-15 år før man får behandling eller avklart hva det er.

Endometriose Endometriose er en tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren.

Vanlige symptomer på endometriose er: smerter lokalisert i bekkenhulen og vansker ved å bli gravid.

Noen har smerter hele tiden, mens andre får det rundt menstruasjon, under sex eller ved avføring.

Endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene vi har, så mange som 10 prosent antas å ha denne sykdommen. Kilde: Helse Norge og Endometrioseforeningen

Lettelse og frustrasjon

Da hun endelig fikk beskjed om at det var endometriose, begynte hun å gråte.

– Det var en blanding av lettelse og skikkelig frustrasjon. Å få vite at jeg faktisk har den sykdommen som jeg har sagt at jeg har hatt i fem år uten å bli trodd, var veldig frustrerende, forteller Cappelen.

I ettertid har hun også kjent på en lettelse og håper at hun nå kan få hjelp.

Etter kikkehullsoperasjonen satte de inn en hormonspiral som skal hjelpe mot smertene og fjerne mensen. Etter hvert skal Cappelen inn på kontroll for å se om det har blitt bedre.

Dersom det ikke har det, må hun gå på p-piller i tillegg til å ha spiral.

Tabubelagt

Cappelen forteller at hun først var i tvil om hun skulle dele sin historie på Instagram, fordi hun ikke har snakket så mye med familie og venner om det.

– Det er dessverre tabubelagt for mange kvinner å snakke om underlivet. Det håper jeg det skal bli en slutt på, understreker Cappelen.

Hun håper at ved å dele sin historie så kan hun vise andre kvinner at det er mulig å få hjelp.

– Jeg håper flere kvinner tør å stå i den kampen, selv om det er så innmari tøft. Men det kan få store konsekvenser dersom man får behandling for sent eller ikke får behandling i det hele tatt, forteller Cappelen.