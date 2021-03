– Nærliggende å tenke at det har en sammenheng med vaksineringen

Tre unge helsearbeidere under 50 år er innlagt på sykehus med blodpropp. Tilstanden beskrives som alvorlig til livstruende.

Lørdag ettermiddag ble det kjent at tre helsefagarbeidere er innlagt på Rikshospitalet i Oslo med alvorlig blodpropp etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

Det skjer kun to dager etter at FHI og Legemiddelverket annonserte at de valgte å pause vaksineringen med den britiske vaksinen etter flere tilfeller av blodpropp i andre europeiske land.

– Uventet dødsfall

Lørdag ettermiddag hasteinnkalte FHI og Legemiddelverket til pressekonferanse.

– Legemiddelverket og FHI ble fredag orientert om et uventet dødsfall av hjerneblødning i Tynset, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

Legemiddelverket sier at de foreløpig ikke kan fastslå at dødsfallet og de ytterligere tre tilfellene av blodpropp skyldes vaksineringen.

De tre personene som er innlagt på sykehus med blodpropp er alle unge, og under 50 år. Disse får nå behandling på sykehus.

– Det som kjennetegner pasientene er at de har blodpropper i sentrale vener i kroppen, sier Hortemo til TV 2.

UNDERSØKER: Helsemyndighetene foretar nå undersøkelser etter flere tilfeller av blodpropp, samt et uventet dødsfall. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Alvorlig og livstruende

Overlege ved Rikshospitalet Pål André Holme sier til TV 2 at tilstanden er alvorlig og livstruende.

– Dette er pasienter som har kommet inn til oss den siste tiden, og som har til dels alvorlig og livstruende tilstander, sier Holme.

Overlegen ved Rikshospitalet sier at de ble mistenksomme da det var snakk om unge, friske mennesker som nylig hadde gjennomgått et vaksinasjonsopplegg.

– De fikk symptomer tre til ti dager etter vaksinering, og har blodpropper på uvante steder som er ledsaget av lave blodplater, forklarer Holme.

Overlegen sier at han ser på dette som en meget alvorlig situasjon.

– Vi må se på hendelsesforløpene, og vi er startfasen av undersøkelsene av disse pasientene. Men det er nærliggende å tenke at det er en sammenheng her, sier Holme.

– Ekstremt sjeldent

Han mener det er menneskelig å være bekymret.

– Men man skal lytte til egen kropp. Blir man syk utover det man forventer med hodepine og betydelig smerteproblematikk, så bør man kontakte lege, sier Holme.

Det er også meldt om flere tilfeller av hudblødninger.

– Det kan være et alvorlig tegn på nedsatt antall blodplater, sier Hortemo i Legemiddelverket.

Han understreker at tilstanden er ekstrem sjelden.

– 11 millioner er vaksinert med AstraZeneca i Storbritannia, og de har ikke plukket opp dette, sier Hortemo.

Oppfordring til vaksinerte

Det europeiske legemiddelverket og WHO har uttalt at det er trygt å fortsette vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen. Hortemo sier at de har vært i kontakt med EMA etter tilfellene i Norge.

– Det er naturlig at folk blir engstelige. Men det er ikke etablert at dette skyldes vaksinen. Men dersom du nylig har fått vaksinen og etter noen dager opplever en økende sykdomsfølelse og får mange hudblødninger, så anbefaler vi å ta kontakt med legen, sier Hortemo.

Overlegen sier at det som har skjedd et forferdelig leit.

– Dette er kollegaer som står i første linje, og som gjør det jeg også ville gjort, nemlig å ta i mot vaksinen – også opplever de alvorlig sykdom. Uansett om det skyldes vaksinen eller ikke, så er det veldig trist, sier Hortemo til TV 2.