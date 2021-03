Melding om snøskred i Hemsedal

Saken oppdateres.

Det er startet søk etter melding om snøskred ved Hemsedal skiheis, melder Sør-Øst politidistrikt.

Det er uklart om noen er tatt av skredet.

Politiet fikk melding om snøskredet klokken 14.30.

Redningshunder er engasjert i søket etter savnede.

Redningsleder i hovedredningssentralen sier til VG at de har plukket opp signaler fra skredsøkere i området. To luftambulanser og to redningshelikoptre er sendt til stedet.