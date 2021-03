Dotrøbbel for Weng: – Kunne ikke gått en runde til

Julija Stupak tok seieren på fellesstarten i 10 kilometer klassisk. Heidi Weng ble nummer to, men måtte også gjøre nummer to.

Etter målgang løp Heidi Weng rett til nærmeste toalett.

– Jeg hadde så vondt i magen mens jeg gikk. Måtte løpe rett fra målgang til å sette meg på dass. Det var ikke noe særlig drama, men jeg kunne ikke gått en runde til, sier Weng til TV 2.

Forklaringen bak problemet:

– Det var så ekstremt lang kø på dassen før start, så jeg hadde ikke tid til å gå på do da. Måtte bare satse på at det gikk bra, forklarer BUL–løperen.

Russisk rykk

I løypa maktet ikke Weng å henge på russiske Julija Stupak i avslutningen. Ebba Andersson ble nummer tre.

– Jeg er egentlig veldig fornøyd. Merket etter den første runden at jeg var litt tung, og er glad for at jeg hang med helt inn, sier Weng.

– Jeg hadde mer enn nok med å holde følge med Stupak og Ebba i dag, legger 29–åringen til.

Helene Marie Fossesholm ble nest beste norske på en 6. plass.

Høy fart fra start

Andersson satte opp farten tidlig på den første runden og sørget for strekk i feltet. Ut på den andre runden var det en gruppe på fire løpere som fikk en luke.

I tetgruppen hadde Andersson selskap av Julija Stupak, Heidi Weng og Tiril Udnes Weng. Verdenscupleder Jessie Diggins fikk etter hvert kontakt, og gruppen på fire ble til fem.

Udnes Weng måtte slippe gruppen med knappe tre kilometer igjen til mål.

Til slutt var det trioen Andersson, Stupak og Weng som gjorde opp om seieren.

SEIERSKVINNEN: Julija Stupak kom alene inn på oppløpet i Engadin og hadde god til å juble. Foto: Gian Ehrenzeller

Russeren hadde høyest fart inne på slutten og rykket fra den nordiske duoen i den siste motbakken. Dermed var det duket for Stupaks tredje verdenscupseier i karrieren.

Dagens resultat blir utgangspunktet for morgendagens jaktstart i 30 km fristil. Stupak går ut syv sekunder foran Weng, etterfulgt av svensken like bak.

Verdenscuprennene i sveitsiske Engadin er en erstatning for de avlyste konkurransene i Holmenkollen.

Ingen Johaug eller Karlsson

VM–DRONNING: Therese Johaug hadde fullklaff i Oberstdorf med hele fire gull. Foto: Lise Åserud

Therese Johaug måtte stå over avslutningen på verdenscupen grunnet en betennelse i håndleddet.

Det samme gjaldt for Frida Karlsson, som fortsatt sliter med håndleddsskaden hun pådro seg under tremila i VM.