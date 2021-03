Ødegaard roser Haaland: – Den største ledestjernen i Europa

Se lørdagens pressetreff med Martin Ødegaard øverst!

Fredag tok landslagssjef Ståle Solbakken ut sin aller første A-landslagstropp for Norge. Der ble det også annonsert at Martin Ødegaard er landslagets nye kaptein etter at det ble kjent at Stefan Johansen har spilt sin siste landskamp.

– Det var selvfølgelig stort, det er ikke så mye mer man kan si. Det å være kaptein for landet sitt er noe av det største man kan oppleve, sier Ødegaard på lørdagens digitale pressetreff.

Midtbanespilleren, som er på lån til Arsenal fra Real Madrid, sier følgende om hvordan han vil ta rollen som kaptein:

– Det handler om å være meg selv. Om Ståle har valgt meg i den rollen, så er det fordi jeg gjør noe riktig. Jeg må fortsette å være meg selv og å gjøre det jeg har gjort til nå. Så fører det med seg litt ekstra ansvar, både på og utenfor, og det føler jeg meg klar til å ta.

– Jeg er kanskje en stille og forsiktig fyr utenfor banen og alltid vært det. På banen har jeg alltid vært en som liker å ta tak, kommunisere, men også med kroppsspråk og prøve å gå foran. Det er ting som jeg har gjort naturlig helt siden jeg var liten, legger han til.

– Erling er helt rå

Ødegaard ble tidenes yngste norske landslagsspiller da han fikk debuten som 15-åring mot Bulgaria i 2014. Sju år senere, i en alder av 22 år, skal han lede Norge i jakten på det første mesterskapet siden EM i 2000.

Siden debuten har mye endret seg på landslaget. Ståle Solbakken har omsider kommet inn som sjef og Norge har en verdensstjerne i Erling Braut Haaland. Ødegaard er spent på tiden i vente for laget han skal være kaptein for.

– Det er mange er kjent fra yngre landslag, så det er mange som har spilt mye sammen opp igjennom. Det er en stor fordel, sier kapteinen og tilføyer:

– Det er mye bra spillere, og spesielt Erling er helt rå om dagen og kanskje vår største ledestjerne. Han er vel den største ledestjernen i hele Europa nå. Vi er heldige som har ham, også er det ekstremt mange som kan hjelpe ham og fungere som et lag. Det blir spennende å starte opp et nytt regime.

Drammenseren fikk flere spørsmål om Haaland på lørdagens pressetreff og Arsenal-spilleren brukte anledningen til å rose Borussia Dortmund-spissen fra Bryne.

– Det er vanskelig å sette ord på. Det er ikke så mye annet å si enn at det er helt ekstremt og ekstremt inspirerende og kult for oss for Norge at vi har ham. Det han gjør nå, egentlig hver uke, og særlig i Champions League... Han får en ekstra gnist da. Det er inspirerende og stas å se. Det er ikke så mye annet å si enn at det er helt vanvittig.

– Store sko å fylle

Ødegaard følger i fotsporene til Stefan Johansen som landslagskaptein. De to har kjent hverandre helt fra da Ødegaard gikk gradene i Strømsgodset. Den tidligere landslagskapteinen forlot Drammen i 2014 bare måneder før Ødegaard fikk sin debut for klubben.

– Jeg kjente han litt fra tiden i Godset, han dro like etter jeg kom opp, men helt fra jeg kom opp så har han vært den som har tatt vare på meg og tatt meg inn i varmen og vært som en storebror i alle år, sier 22-åringen om sin tidligere kaptein.

Johansen, som endte med 55 kamper og seks mål med flagget på brystet, snakket varmt om Ødegaard da landslagssjef Solbakken ringte ham og spurte om hvem som kunne passe som Norges nye kaptein.

VENNER: Martin Ødegaard tar over etter Stefan Johansen som kaptein for Norge. Foto: Fredrik Hagen

Helst skulle den nye kapteinen sett at den gamle fortsatte på laget.

– Det at han gir seg er selvfølgelig trist, og som jeg sa, det er store sko å fylle. Han har vært et ekstremt godt eksempel og kan man gjøre de samme tingene som han, så har man kommet en lang vei. Jeg er veldig takknemlig for alt han har gjort for meg personlig, for laget og måten han har vært på i alle disse årene.

Norge spiller kvalifiseringskamper til Qatar-VM mot Gibraltar 24. mars, Tykria 27. mars og Montenegro 30. mars.