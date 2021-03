– Har prøvd å glemme mest mulig, men det er enklere sagt enn gjort

Johannes Høsflot Klæbo innrømmer at den siste uken har vært slitsom.

Johannes Hosfløt Klæbo ble nummer to på 15-kilometeren i sveitiske Engadin lørdag, men han var sjanseløs da Aleksandr Bolsjunov viste frem superkreftene på sisterunden.

Det var det første rennet i den norsk-russiske stjerneduellen etter at dramaet på VM-femmila søndag, der Klæbo ble fratatt gullet etter en russisk protest på trønderens spurt.

– Den har vært slitsom, sier Klæbo til TV 2 om den siste uken.

– Jeg har prøvd bare å glemme mest mulig, men det er enklere sagt enn gjort. Jeg tar med meg at jeg klarer å komme meg hit og skru om såpass som jeg gjør. Nå er det en gang sånn at jeg skal bruke minst mulig energi på det som har skjedd og ha rett fokus fremover, fortsetter Klæbo.

Bolsjunov taus om Klæbo

Norges Skiforbund sendte inn en anke på diskvalifiseringen av Klæbo til Det internasjonale skiforbundet (FIS), men etter ønske fra Klæbo ble den trukket dagen etter.

Bolsjunov, som endte opp med sølv bak Emil Iversen på VM-femmila, ønsker ikke å snakke om det som skjedde i Oberstdorf.

– Det som skjedde i Oberstdorf, blir i Oberstdorf. Dette var en ny konkurranse. Resten er historie. Jeg ønsket et bra resultat i ordentlig vintervær og i en strålende løype, sier han til NRK, oversatt av sin tolk.

Klæbo forteller at han ikke har snakket med Bolsjunov etter VM-femmila.

– Vi klarer ikke å kommunisere med hverandre. Jeg kan ikke russisk, og han kan ikke norsk. Han kan heller ikke engelsk, så da blir det vanskelig, forklarer Klæbo.

Ser frem til sesongslutt

Nå ser Klæbo frem til å bli ferdig med verdenscupsesongen. Søndag avsluttes det med jaktstart på femmil, der Bolsjunov går ut med en ledelse på 18 sekunder på Klæbo.

– Det skal bli ufattelig godt å få gjort ferdig siste verdenscuprenn i morgen, nærme seg en slutt og komme meg hjem i egen seng når man ikke har vært hjemme på to måneder, sier Klæbo.

24-åringen tenker ikke på revansj.

– Jeg skal gå ut og gjøre alt jeg kan, men jeg kjenner at det blir godt å bli ferdig. Femmil skøyting er kanskje ikke min favorittdistanse, men jeg skal ut og gjøre et forsøk. Det er en fin pulje som forhåpentligvis skal gå sammen, så får vi bare krysse fingrene for en god dag, sier Klæbo.