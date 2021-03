Mendy med kandidat til årets redning: – Et profilbilde for evigheten

Leeds 0-0 Chelsea

Se den utrolige redningen øverst!

Lørdagens fireretters Premier League-meny hadde Leeds mot Chelsea som forrett. I solsteken på Elland Road hadde Chelsea-manager Thomas Tuchel endret på sin så langt trofaste oppskrift. Borte var trebackslinjen da de blå startet i en 4-2-3-1-formasjon i Yorkshire.

Det fungerte dårlig, ifølge TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er hakkete i frispillingen til Chelsea. Spesielt første halvdel var Chelsea svake med ballen, sa han i Premier League-studio i pausen.

En som imidlertid leverte varene i den målløse bataljen var Chelsea-keeper Eduoard Mendy. Etter 16 minutter vartet franskmannen opp med en stor redning da han fikk fingertuppene på en avslutning fra Tyler Roberts. 29-åringen strakk seg så lang han var og fikk styrt ballen i egen tverrligger og ut.

I pausen fikk Stamsø-Møller spørsmål om det kunne være årets redning:

– Ja, det må jo nesten være det. Det er en utrolig redning. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det er perfekt keeperspill, sa TV 2s fotballekspert.

– Han må håpe at det finnes stillbilde, så har han et profilbilde for evigheten for alle sosiale medier.

Etter 0-0 på Elland Road er Tuchel fremdeles uten tap som manager for London-laget.

– Godt keeperspill, godt forsvarsspill. Vi kan alltid havne i trøbbel, spesielt på en så glatt bane, sier Chelseas manager etter kampen, og legger til:

– Han reddet oss i dag og sørget for at utfordringen med å spille her ikke ble mer utfordrende med å komme bakpå. Det var en god kamp av ham og det gir oss selvtillit til å ikke slippe inn, men guttene er skuffet i garderoben.

En av dem var Ben Chilwell, men forsvarsspilleren så også det positive med å holde nullen på bortebane.

– Når man ikke vinner, er det viktig å ikke tape. Det gir oss momentum fremover og forhåpentligvis kan vi holde nullen fremover og score flere mål, sier Chelsea-backen etter kampen.

Nære hysterisk selvmål

Men det var gjestene som først var nærmest scoring. Ti minutter ut i kampen fikk nok Marcelo Bielsa en klump i halsen da de hvite var heldige og unngikk et komisk selvmål.

Luke Ayling banket ballen i lagkamerat Marcos Llorente og ballen gikk i bue over keeper Illan Meslier, i tverrligger og til sist i klypene til den franske sisteskansen.

Foruten om Mendys fantomredning og Leeds' forsvarsrot var førsteomgangen preget av få sjanser og to lag som ikke fikk spillet helt til å sitte. 0-0 til pause.

Se situasjonen her!

Ny stor Mendy-redning

Den andre omgangen åpnet friskt. Kai Havertz' avslutning to minutter etter hvilen, fra innsiden av Leeds-boksen, ble bokset av Mellier til hjørnespark. Like etter var tyskeren nære på å være først på et Hakim Ziyech-innlegg.

– Han er en 9-er. Han liker å være høyt opp i banen og det liker jeg ved ham. Han kan spille som spiss og han spilte det i dag, sier Tuchel og landsmann Havertz.

Ni minutter ut i omgangen reagerte Mendy lynkjapt og hindret hjemmelaget fra å ta ledelsen. Raphinha fikk ikke helt klem på avslutningen mot mål, men Chelsea-målvakten, på vei motsatt vei fikk hånden på ballen og hindret baklengs.

– Nå lever kampen opp til forventningene, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt midtveis i andreomgang.

Med kvarteret igjen forsøkte Llorente seg fra utkanten av 16-meteren, men bortelagets back Reece James fikk blokkert til corner.

Kampen endte uten mål. Chelsea er på 4. plass i Premier League etter 29 spilte kamper, mens Leeds er på 11. plass etter å ha spilt 28 kamper.