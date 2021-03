Bolsjunov slo knockout på Klæbo

Verdenscupen i langrenn avsluttes i Engadin i Sveits denne helgen og lørdag var det duket for 15 kilometer i klassisk stil.

Aleksandr Bolsjunov parkerte alle og tok seieren.

– Han herjer med oss på sisterunden. Han er ekstremt god og seig på stakingen i motvind. Han sliter oss rett og slett ut. Vi må hjem og øve, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

– Han er for sterk. Det var ingenting med taktikk å gjøre. Vi må prøve å følge når han er i det moduset. Heller ikke han er uslåelig. Det så vi i VM, men vi må også være hundre prosent skjerpet for å ha muligheter, sier Nossum.

Johannes Høsflot Klæbo var nærmest Bolsjunov, men 18 sekunder bak.

– Jeg tar med meg at jeg ikke var bedre i dag. Det var en som var mye sterkere, og jeg får ta med meg at jeg er nest best her, men jeg hadde ikke sjanse. Det irriterer meg fortsatt at han fikk de meterne nedover der og at jeg ikke klarte å gli det inn. Sånn er det. Han hadde gode ski og er ekstrem på stakingen. Vi får bare ta med det som er positivt og gjøre oss ferdig med siste verdenscuprenn i morgen, sier Klæbo til TV 2.

Lørdagens renn var første gang siden femmila i VM i Oberstdorf at Johannes Høstflot Klæbo (24) og Aleksandr Bolsjunov (24) konkurrerte etter den famøse VM-avslutningen der russerens stav brakk på oppløpet og Klæbo ble diskvalifisert.

Norge leverte anke på avgjørelsen om å diske trønderen, men Klæbo selv valgte å trekke anken fordi han ønsket å legge situasjonen bak seg.

Etter den kontroversielle situasjonen forrige helg var det derfor stor spenning knyttet til en ny duell mellom de to langrennsstjernene.

Duoen lå i tet hele veien. I den innlagte spurten på tredjerunden kom de to likt og begge tok 15 verdenscuppoeng.

Etter 11,4 kilometer rykket duoen i fra konkurrentene, før russeren stakk fra Klæbo. Da klarte ikke trønderen å henge med og Bolsjunov tok en sterk seier.

Klæbo ble nummer to og kom inn 18,4 bak. Golberg nummer tre 18,9 sekunder bak. Det er også differansen nordmennene vil starte bak Bolsjunov på søndagens femmil.

– Det er muligheter. Det er en gjeng med gode skøytere som starter sammen, så de skal hjelpe hverandre. Det er en lett løype – mye lettere enn vi er vant til på en femmil, men det er på 1800 meter. Det skal gås, vi skal ha gode ski hele veien og ha dagen, så kan vi forhåpentligvis ta igjen Bolsjunov, sier landslagstrener Nossum.

Bolsjunov vil også ta en soleklar verdenscupseier sammenlagt.