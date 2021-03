Ødegaard vil ikke ha Qatar-boikott

Se pressekonferansen med Martin Ødegaard øverst!

Under fredagens landslagsuttak annonserte landslagssjef Ståle Solbakken at Martin Ødegaard er Norges nye kaptein.

22-åringen fra Drammen har tidligere vært en del av kapteinsteamet på landslaget under Stefan Johansen, som tidligere denne uken la opp på landslaget.

Lørdag stilte Ødegaard på et digitalt pressetreff. Der ble det spørsmål om boikott av fotball-VM i Qatar i 2022.

– Jeg tenker det er veldig bra det som skjer nå i Norge, med interessen og så mange som bryr seg om en så vanskelig sak. Det er mye bra som skjer her i landet. Vi er alle enige i hva man kan oppnå og vi må diskutere hvordan man kan få til endringer. Personlig mener jeg er viktig å unngå en boikott, sier Ødegaard og legger til:

– Det er andre måter å gjøre det for å forsterke budskapet, men det er veldig bra at det er en diskusjon nå.

Landslagskapteinen er usikker på hvilken effekt en boikott vil ha og mener Norge kan påvirke mer med å være til stede i mesterskapet.

– Vi er et land som ikke har vært i VM på 20 år. Om vi skulle ha boikottet nå, før en kvalifisering i det hele tatt har startet, så er jeg usikker på hvor mye oppmerksomhet det hadde fått. Jeg tenker at det er andre måter å gjøre det på for å forsterke budskapet. Men det er en veldig bra at det er en diskusjon, og at så mange i landet her bryr seg. Jeg er stolt over å være norsk, sier landslagskapteinen.

– Må ha fokus på det vi kan gjøre noe med

På fotballtinget søndag vil Qatar bli diskutert, i tillegg vil det bli tatt opp på et ekstraordinært fotballting 20. juni. Blir det avgjort boikott, så blir det ikke kvalifiseringskamper for Norge.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan det vil være å starte en kvalifisering der en boikott kan hindre deltakelse eventuell VM-deltakelse, svarer Ødegaard:

– Vi må ha fokus på det vi kan gjøre noe med og det er å spille kampene og vinne kampene, så får vi se hva som skjer på tinget og den biten. Hvis det ikke blir en boikott, så får vi fokusere på hvordan vi kan påvirke, forbedre situasjonen og få til endringer, sier kapteinen og legger til:

– Først og fremt, så skal vi ha fokus på kampene selvfølgelig, og prøve å kvalifisere oss. Det er en utfordring det. Vi skal ta fatt på det på vanlig måte, så får vi i tillegg se på hvordan vi kan skape litt oppmerksomhet på den andre biten også.

– Ikke hørt mye utenfor Norge

Den 22-årige drammenseren sier på pressekonferansen at han allerede har diskutert en mulig Qatar-boikott med sine lagkamerater.

– Jeg har tenkt en del på det og snakket med et par av guttene på laget. Det er mange som bryr seg og er interessert i saken og interessert i å påvirke. Vi må snakke med Ståle og laget om hvordan vi skal gjøre det, sier Ødegaard og bruker Black Lives Matter-bevegelsen som eksempel på en måte å skape oppmerksomhet rundt en viktig sak.

Real Madrid-spilleren, som for tiden er på utlån i Arsenal, sier at diskusjonen i Norge ikke har vært ett stort tema internasjonalt.

– Jeg har ikke hørt mye snakk om det utenfor Norge. Det er ingen som har tatt det opp med meg i alle fall.

Norge spiller kvalifiseringskamper til Qatar-VM mot Gibraltar 24. mars, Tykria 27. mars og Montenegro 30. mars.