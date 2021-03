Åpner opp om sykdom: – Kjente på frykt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Stylist Jan Thomas forteller at han har slitt flere år med anfall av svimmelhet, kvalme og hørseltap. Nå har han funnet ut hva det er.

Jan Thomas (54) forteller åpenhjertig i podkasten «Jan Thomas og Einar blir venner» at han har slitt med flere anfall helt siden han var 25 år.

– De første anfallene jeg husker var tilbake i 2001. Frykt var en gjennomgående følelse, sier han til God kveld Norge.

FLERE ANFALL: Jan Thomas har hatt anfall i flere år, nå har han endelig funnet ut hva det skyldes. Foto: TVNorge

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Stylisten kunne oppleve å høre greit på høyre øre, og så plutselig var han døv. I podkasten forteller han at anfallene bare kom på morningen og at han kunne bli svimmel, kvalm og kaste opp.

Han visste heller aldri hvor store anfallene ville bli.

– Du mister fullstendig kontroll over din egen kropp. Det føles som å være inni en sentrifuge, beskriver Jan Thomas.

– Ekstremt lettet

En gang fikk han også et anfall på kvelden, noe som var unormalt.

Jan Thomas beskriver at hele rommet begynte å spinne og han trengte hjelp av kjæresten sin Harlem Alexander for å komme seg til toalettet.

Han måtte spy, og klarte ikke komme seg til badet selv.

– Harlem bærte 100 kilo inn på do, og jeg visste ikke hvor jeg var. Jeg begynte å grine og jeg blir redd, forteller han i podkasten.

Han måtte både på do og kaste opp om en annen, dagen etterpå ringte han legen. Senere fikk han vite hva det var: ménières.

Ifølge Helse Norge er ménières en sykdom i det indre øret, som gir anfall av svimmelhet og øresymptomer. Sykdommen er ufarlig, men ofte plagsom i perioder.

– Jeg er ekstremt lettet over å vite hva dette er. Kunnskap fjerner frykt. Nå kan jeg også sette alle puslebitene sammen slik at jeg forstår mønsteret av denne sykdommen, sier Jan Thomas til God kveld Norge.

Ble verre under pandemien

De kraftigste anfallene opplevde stylisten at kom i fjor - direkte relatert til at treningssentrene stengte som følge av koronapandemien.

– Jeg spiste kanskje ikke like sunt, og fikk ikke trene. Dette er to vesentlige ting for å holde sykdommen i sjakk. Hele 80 prosent faktisk, forklarer han.

Den siste tiden har han fått muligheten til å trene ettersom det er medisinsk nødvendig for han. I tillegg til trening har han fått ulike øvelser av legen sin. Disse må han gjennomføre hver dag.

– Jeg sitter igjen med så mange svar som gjør livet enklere, sier en takknemlig Jan Thomas og legger til:

– Heldigvis trives jeg med trening, og har tatt et skikkelig tak om kostholdet mitt også.