Denne landsdelen kan juble: – Kan bli flere dager med finvær

Et lavtrykk i Norskehavet betyr finvær for Østlandet og byger for Midt-Norge.

– Det ligger an til å bli flere dager med fint vær på Østlandet, i hvert fall frem til onsdag, sier meteorolog Roar Inge Hansen.

Lavtrykket i Norskehavet vil gi nordvestlig vind, og Østlandet vil ligge i le for denne vinden.

På dagtid vil gradestokken vise opp mot 7 varmegrader. Hansen understreker imidlertid at kalde luftmasser vil føre til kjølige netter.

– Man kan si mer eller mindre det samme om Vestlandet, sør for Stad. Der blir det fint på mandag og tirsdag, men på onsdag så er det mer utrygt. Da kan det bli både regn og sludd, fortsetter Hansen.

Snøbyger

Lavtrykket i Norskehavet er dårlig nytt for Midt-Norge. Den nordvestlige vinden vil ta med bygevær inn mot Møre og Trøndelag.

– Det vil være regnbyger på mandag. På tirsdag blir det såpass kaldt at det vil snø, sier Hansen.

Snøbygene vil fortsette å prege landsdelen på onsdag.

– Hvor mye nedbør dreier det seg om?

– Det blir ikke det helt store. Men det ser eksempelvis ut som at Trøndelag i hvert fall kan forvente 20 centimeter med snø, svarer Hansen.

– Det kan jo alltids bli utfordrende for alle som skal ta seg ut på veiene, fortsetter meteorologen.

Lavtrykk i Nord-Norge

Søndag ligger det et lavtrykk over Troms, som ifølge Hansen vil bli der frem til mandag. Det betyr at nordlendingenes mandag vil være preget av regn, sludd og snø.

– Det ser ut som at det trekker seg vekk på tirsdag. Dermed kan det bli forbigående fint vær i deler av Nord-Norge.

Hansen forteller også at det er ting som tyder på at det vil danne seg et polart lavtrykk på onsdag.

– Da blir det i så fall nordøstkuling og snøbyger nord for Lofoten. Men det er vanskelig å forutsi, sier meteorologen.