– Koronatiltak for «Ola Nordmann» treffer ikke innvandrere

Mandag innførte det rødgrønne byrådet i Oslo for første gang en nedstengning som bare gjelder bydeler med høyt smittetrykk, blant dem bydel Stovner.

Det blir hjemmeskole fra onsdag for barn fra 5. til og med 7. trinn i disse bydelene.

– Jeg støtter det. Jeg synes det er kjempefint at lokale myndigheter endelig ser hvor det er lokal smitte og setter inn trykket der. Det er på tide, sier Ismahan Ahmmed, som har somalisk bakgrunn.

Hun har selv en 11-åring som kun vil få digital undervisning på ubestemt tid framover.

– Jeg tror ikke det er fordi de verner om de på vestkanten, men fordi man ser på smittesituasjonen, sier hun.

Andre tiltak det har vært mye oppmerksomhet om har ikke bidratt til å få ned smittetrykket, påpeker hun senere i intervjuet.

På smittetoppen

For trebarnsmoren fra Haugenstua i bydelen Stovner er turen hjemmefra over til blokka hun vokste opp kort.

– I nummer 60 bor foreldrene mine, og jeg bor i nummer 70, forteller hun, mens hun triller barnevognen mellom blokkene.

Besteforeldrene tar gladelig imot det siste barnebarnet, Adam på seks måneder med kyss og klem. Tre av søsknene til Isma bor også i leiligheten, men er ikke hjemme.

Ismahan Ahmmed (31) med sønnen Adam på seks måneder Foto: Per Haugen / TV 2

– Du er stor gutt, sier bestemor stolt til Adam.

Bestefar er bussjåfør, og nettopp ferdig med skiftet, og bestemor er helsefagarbeider.

Alle de voksne har vært rammet av Covid-19, også mannen til Isma, som er sykepleier og leder i en omsorgsbolig.

– Jeg var mest engstelig for mamma. Til tider kunne hun ikke prate en gang. Og hun spiste nesten ikke på tre uker, forteller Isma.

Foreldrene som er født i hjemlandet Somalia er med i gruppen som ligger på topp over koronasmittende i Norge.

– Jeg tenker veldig mye på hvordan smitten sprer seg, og hva som er årsaken til at det er mindre smitte i en vestkantbydel enn her på Stovner, sier 31-åringen.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin rapport fra mars i fjor til februar i år at de fortsatt vet lite om årsakene til disse forskjellene mellom norskfødte og utenlandsfødte grupper.

– Det kan være så mangt. Trangboddhet betyr nok utrolig mye. Jeg tenker at vi er inne i en helt ny fase i pandemien nå med muterte virus som smitter mye lettere, og hvis man da bor mange en husholdning, så er det ikke rart at smittetallet går opp, sier trebarnsmoren.

– Kjenner du mange som har blitt smittet?

– Ja, det gjør jeg. Det er familier med seks eller flere i en husholdning.

Hjemmekontor umulig

Isma testet positivt i april i fjor, rett etter at Norge stengte ned.

– Det var skummelt, og mye usikkerhet siden jeg var gravid, men det gikk heldigvis bra.

Hun jobbet på et tilbud etter skoletid for psykisk utviklingshemmede ved siden av studier da hun ble smittet. Dette var flere måneder før regjeringen kom med anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport.

– Jeg pendlet med buss og t-bane til og fra jobb, så smitten kan jo ha skjedd der, sier Isma.

HØYT SMITTETRYKK: 1 prosent av innbyggerne i Grorud og Stovner bydel er for tiden koronasmittet Foto: Aage Aune / TV 2

I slutten av desember i fjor, etter at det britisk muterte viruset var kommet til Norge, ble faren smittet. Også moren fikk påvist Covid-19.

– Faren min ble mest sannsynlig smittet på jobben, selv om de har gode smitteverntiltak der. Jeg vet ikke om det er noen kobling nye varianter, sier Isma.

Anbefalinger og påbud om hjemmekontor har vært og er et sentralt tiltak for myndighetene for å holde smitten nede, med treffer ingen i denne familien, siden de i likhet med mange andre innvandrere jobber i «førstelinjetjenesten».

– I denne bydelen er det mange som må møte fysisk opp på jobb.

Tiltak for Ola Nordmann

Dette er ikke det eneste eksemplet på tiltak det siste året som ikke har noen betydning for hverdagen til innvandrere flest i Groruddalen.

Før påske i fjor raste striden om hytteforbud, og på «påskepressekonferansen» sist fredag kom gladnyheten om at folk som ikke er syke og i karantene, kan dra på hytte eller hotell i Norge i påskeferien.

UENIG: Fra stortingets talerstol uttalte Sylvi Listhaug at innvandrere nekter å teste seg, at de ikke innser alvoret og ikke bryr seg. Isma fra Stovner mener alt dette er feil. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg savner tiltak som er mer rettet mot de som ikke har mulighet til å dra på hytta, sier Isma.

Bølgene har også gått høyt om stenging og åpning av Vinmonopolet, skjenkestopp og skjenketider på restauranter.

Lederen for Groruddalen Think Tank, Morad Jarodi, mener smitteverntiltakene speiler de som har laget dem.

– Tiltaksmengden er veldig stor, og så har man kanskje tenkt at den vanlige Ola nordmann står på ski, han går gjerne på hytta og han tar seg kanskje et glass vin i helgen, sier Morad Jaraodi.

Men det treffer ikke barnefamiliene i Groruddalen.

– Det er ikke alle som står på ski, det er ikke alle som har mulighet til å dra på hytta, og det er ikke alle som heller tar seg et glass vin til helgen, sier han.

Nedstegninger, som gjør at folk oppholder seg der det er umulig å holde smittevernregler, eller mangler smittevern, kan i verste fall økte koronasmitten blant innvandrere som bor sammen i flere generasjoner i trangbodde leiligheter, påpeker han.

– Uklokt av Listhaug

Personer født i Somalia ligger på topp når man ser på antallet smittede per 100.000 i Norge, viser en fersk rapport fra FHI.

For personer født i Norge er antallet smittede 906 per 100.000 innbyggere mens for personer født i Somalia er antallet 7.515 per 100.000 fra mars i fjor til februar i år.

Personer med fødeland Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan ligger høyt både for andel smittede og innlagte.

I Stortinget tirsdag forrige uke påsto Frps nestleder Sylvi Listhaug, at smitteøkningen på østkanten i Oslo skyldes manglende integrering.

– Vi registrerer at personer nekter å teste seg, og vi skjønner at mange ikke innser alvoret, eller så bryr de seg ikke, sa Listhaug.

– Det er veldig polariserende og en uklok vei å gå, å komme med slike påstander, sier Isma, og viser til at på Stovner står unge koronaverter frivillige innvandrere i front for å bekjempe koronaviruset.

– Innvandrere er også en del av dette landet, og har vært med på denne dugnaden, så da synes jeg det blir veldig feil fokus. Man burde heller være opptatt av hvilke tiltak som treffer best. Det er det viktigste, sier Isma.

Ber Listhaug ta en tur til Stovner

Hun kommer med denne oppfordringen:

– De som sier at innvandrere ikke tester seg burde kanskje ta en tur til testsenteret på Stovner, for dere er det lange køer - der ser jeg daglig at folk tester seg som bare det!

Frps nestleder Sylvi Listhaug påstod innvandrere nekter å teste seg, men de tester seg nå mest. Foto: Aage Aune / TV 2

Dette bekrefter Folkehelseinstituttet i sin nye rapport. Innvandrer tester seg nå mer enn befolkningen ellers. Mye takket være frivillige innvandrerorganisasjoner og ressurspersoner i områdene med høyt smittetrykk, ifølge FHI.

Men når den 31 år år gamle somaliske kvinnen er ute og driver frivillig koronaarbeid i bydelen, møter hun personer som mener de har svaret på smittespredningen.

– Det kom en eldre herremann bort til meg og sa at sånne som deg er med på å spre denne smitten. Å få det slengt i ansiktet når du står og deler ut munnbind er ikke noe hyggelig - det er ufint, sier hun.

I en kronikk i VG fastslår FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det så langt ikke er funnet vesentlige forskjeller i etterlevelse av smittevernråd mellom norsk- og utenlandsfødte.

Det er smittetrykket i omgivelsene som er viktigst, og dermed vil en person på Stovner ha mye større risiko for å bli smittet enn en person i Molde, selv om begge har fulgt smittevernreglene, påpeker FHI.

Ikke stigmatiserende

Isma mener det ikke er stigmatiserende at byrådet innfører tiltak kun rettet mot bydeler med mye smitte.

– Jeg mener det er mer lokale hensyn som tas, ikke at det er stigmatiserende, fordi man vil slå ned der smitten er størst, og det er i områder der det er mange med minoritetsbakgrunn, eller folk med ulik kulturell bakgrunn.

Ismahan Ahmmed med sønnen Adam utenfor Haugenstua skole Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg tror ikke det er fordi de verner om de på vestkanten. Jeg støtter veldig opp om at man lar de bydelene hvor det ikke er så mye smitte fortsette med vanlig skolegang.

31-åringen har barn i tredje- og sjetteklasse.

– Det blir å ha ett barn hjemme, da. Og ett på skolen. Det tror jeg skal gå helt fint.

– Innvandrere må involveres mer

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) har bevilget ekstra midler til Groruddalen Think Tank, som skal bruke pengene til å lage koronavideoer rettet mot ungdom på Tik Tok, Club House og Instagram.

– Det er noe av det vi har lært gjennom denne krisen, at vi ikke klarer å nå ut til alle med pressekonferanser på de store tv-kanalene, sier Melby.

Hun mener i likhet med FHI at informasjonen ikke kom raskt nok ut til innvandrergruppene i starten av pandemien, og at ressurspersoner og frivillige innvandrerorganisasjoner som treffer innvandrerne der de er må involveres mer.

Integreringsdepartementet bevilger langt mer penger til koronatiltak drevet av frivillige innvandrerorganisasjoner i år enn i fjor, opplyser hun.

MÅLRETTE TILTAK: Integreringsminister Guri Melby (V) mener innvandrere må involveres mer i arbeid med tiltak. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Vi skal ikke drive og fordele skyld. Jeg mener det er riktig å ha god informasjon om hvordan smittetallene er, og dermed målrette arbeidet vårt utfra det, sier Melby.

– Det store flertallet også av innvandrerbefolkningen, følger jo smittevernreglene.

Det er toner Isma liker å høre, men hun frykter at det nå kommer en ny negativ omdreining.

– En mer konkret og treffsikker informasjon vil kunne bidra betraktelig til at smitten går ned, men vi er i en helt ny fase, og da spørs det hvordan det muterte viruset slår ut på smittetallet - det kan bli en hard nøtt å knekke for hele byen, og spesielt i innvandrerbydeler, der smittetrykket allerede er høyt.