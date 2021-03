Halve klassen ble koronasmittet: – Vi føler at det har vart så innmari lenge

På Nordpolen skole i Oslo ser elevene tilbake på året som har gått. TV 2 har fulgt denne klassen gjennom pandemiåret. Nå er skolen igjen på rødt nivå.

– Vi har hatt det i ett år, som føles kjempelenge for barn, men det er ikke sikkert det føles så innmari lenge for voksne, forteller Stella Brown.

Hun tror at barn er litt mer utålmodig, og har lyst til å bli kvitt viruset.

– Vi føler liksom at det har vart så innmari lenge, sier Stella.

EVIGHET: Stella Brown tror at året som har gått, har føltes lengre for barn enn for voksene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Den 12. mars i fjor gikk Stella i tredjeklasse. Da landet stengte ned, ble elevene sendt hjem fra skolen i seks uker.

At pandemien fortsatt er der ett år etter, var det ingen som hadde trodd.

– Det er ganske irriterende og dumt, sier Stella, som tror hun alltid vil huske koronaåret.

Nesten halve klassen ble smittet av korona

I slutten av november i fjor ble hele klassen sendt hjem. Ni av barna, og læreren Julie Mango, var smittet av koronaviruset.

Hver morgen hadde elevene samling på teams. Der holdt de hverandre oppdaterte på prøvesvarene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer I klasse 4b på Nordpolen fikk 9 av 21 elever påvist korona. Også læreren ble smittet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer Jonas var en av elevene som ble syk av korona. Dagen startet med lang frokost og digitalt klassemøte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer

Heldigvis ble ingen av barna alvorlige syke.

– Jeg følte ikke at jeg ble så veldig syk, bare litt kvalm, forteller Jonas Gjerdsjø-Rauken.

VIRUSKROPP: Jonas Gjerdsjø-Rauken har tegnet koronaviruset som kommer inn i kroppen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han var et av barna som ble koronasyk. Han forteller at det gikk grei å være hjemme, men at det ble litt kjedelig.

Klassen husker godt tiden med smitte, isolasjon, karantene og koronatest.

Noen av elevene måtte testes flere ganger og det er uenighet om det var pinne i halsen eller i nesa som gjorde mest vondt.

Mikkel Tonna Lindstad synes testen i nesa bare kilte, mens en annen følte at det var som å få et sår i nesa. Ingen av barna mistet smakssansen, men en forteller at han fikk en ekkel smak i munnen.

SMITTET: Mikael Valand Mykleby har tegnet seg selv som facetimer med kameraten sin da de var koronasyke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg ble kjempe sliten og orket heller ikke å gjøre noe, fortelle Mikael Valand Mykleby.

Det skumle viruset

Theo Delic ble også smittet av korona i november.

– Jeg synes det er skummelt å ha et farlig virus inni meg, fortalte han til TV 2, da han var i isolasjon.

Theo Delic likte ikke å ha et skummelt virus inni seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer Det skumle viruset. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer

– Jeg tenker, hvor lenge skal det vare? Det er kjedelig at det er så mange som er smittet, sier Theo.

Han vet godt at skolen er på rødt nivå nå, nettopp fordi smitten er stigende igjen.

Stella føler det er litt mye å forholde seg til når man bare er 8, 9 år.

– Man føler man har ansvar og må passe litt ekstra på. Jeg kan ikke klemme bestemor. Tenk hvis jeg får korona, eller bestemor? Det er litt skremmende, sier hun.

Et turbulent år

Klassen er fornøyd med at de får være på skolen, selv om skolen er på rødt nivå, og de derfor er fordelt på to klasserom.

AVSTAND: - Jeg har tegnet meg og broren min i starten av koronaen, da vi måtte holde en meters avstand, forteller Elias Frreuchen Er-Rachidi. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg hater egentlig hjemmeskole. Det er bedre å være her, for du er en bedre lærer enn mamma, sier Elias Freuchen Er-Rachidi til læreren Julie Mango.

RØDT NIVÅ: Julie Mango må håndtere en anderledes skolehverdag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Julie Mango tror alle restriksjonene, at man måtte vaske seg på hendene hele tiden, og at man ikke fikk klemme besteforeldrene, er ting elevene vil huske resten av livet.

– For voksne går et år ganske fort, men for barn går det litt saktere, tror Julie Mango

Nokkve Pålsrud Darre har et favoritt turmål. Han foreslår like godt at klassen kan gå i tog til Grefsenkollen på 17. mai i år.

TURTEGNING: Nokkve Pålsrud Darre har tegnet Grefsenkollen, for han liker å gå på tur dit. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Så kan vi stå der å rope hurra, sier han.

Oda Kramer-Arveschoug har vært mye på på tur i skogen det siste året. Hun synes det har blitt litt vel mye pølsegrilling.

Nå gleder hun seg til pandemien er over og hun kan dra på tur med familien og ikke måtte tenke på å holde avstand og bruke antibac.

– Og så gleder jeg meg til å klemme. Jeg skal klemme mye, det skal bli deilig, sier hun.

MUNNBIND: Oda Kramer-Arveschoug har tegnet seg selv med munnbind. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Året har gått sakte, nå er barna utålmodige

Selv om året som har gått føles som et helt liv, ifølge Stella, håper barna at tiden frem til pandemien er over, skal gå kjempefort.

Drømmen er å dra på Rush, Leos lekeland og syden, hvor svømmebasseng og deilige hoteller frister aller mest.

Og så er det mange som skal klemmes, både besteforeldre, lærere og venner.

HJEMMEKJÆR: Her er huset mitt, forteller Else Kvist Grande Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg gleder meg til å klemme Svale, Mathias og Marius, sier Else.

– Vi vet jo ikke hvem de er, roper flere i klassen.

– Det er jo fetterne mine, forteller Else Kvist Grande.

Fotojournalist Ingvild Gjerdsjø er også forelder til Jonas Gjerdsjø-Rauken i klasse i 4B.