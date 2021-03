Nakstad tror Oslo-smitten vil flate ut

Smittetallene i Norge er høye nå, men assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror at Oslo-tallene vil stabilisere seg.

Det siste døgnet er det registert 905 nye smittetilfeller her til lands. Det er det nest høyeste døgntallet til nå i pandemien.

314 av tilfellene er registrert i Oslo. Det er 38 færre enn dagen før, men 88 flere enn samme dag i forrige uke.

Søndag er det to uker siden Oslo innførte strenge tiltak igjen, som blant annet innebærer stengte butikker og serveringssteder og rødt nivå i barnehager og skoler.

Tiltakene som gjelder nå, varer fram til 25. mars.

Bedre nå

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at han tror smittekurven for Oslo vil flate ut.

– Maskineriet av tiltak og testing er mye bedre oppe og går nå enn det var for en måned siden, i tillegg har skolene i Oslo gått til rødt nivå. Det har mye å si, fordi smitten begrenses til én klasse i stedet for å risikere at en hel skole må i karantene, sier Nakstad og fortsetter:

– Vi vil nok forvente å se en effekt av de samlede tiltakene i Oslo de neste dagene. Jeg har tro på at smitten vil flate ut i Oslo med disse tiltakene, men man må hele tiden justere og optimalisere dette fordi de nye virusvariantene er så mye mer smittsomme, sier han.

Flere kommuner på lista

905 smittede på ett døgn betegner Nakstad som «mye».

Han sier at det er to ting som har skjedd med situasjonen i Norge: Det er mer smittsomme virusvarianter i omløp og yngre mennesker driver smitten videre.

– Når vi ser enda mer på tallene, er det tendenser til litt mindre stigning i de største byene, sier den assisterende helsedirektøren.

– Men det kommer stadig nye kommuner på lista, senest nå Drammen for eksempel, og alle disse tingene gjør at ukestallene fortsatt kryper oppover, sier han videre.

Det siste døgnet er det registrert 66 nye smittetilfeller i Drammen, noe som er det fjerde høyeste under pandemien.

Strategien til regjeringen er å la kommunene og regionene selv innføre kraftige tiltak framfor å stramme inn over hele Norge. Årsaken er at smitten varierer fra kommune til kommune.

Nakstad sier at det er en tendens at særlig større bykommuner som ikke har hatt en kraftig smittebølge før, bruker «noe tid» på innføre tiltak som er nødvendige for å slå ned smitten.

Kan innføre flere tiltak

Han sier også at myndighetene har hyppige møter hvor de diskuterer om nivået på tiltakene i de enkelte kommunene og regionene er tilstrekkelig.

Regjeringen droppet å innføre nasjonale tiltak denne uken, men ga klar beskjed om at dersom smitten ikke går raskt ned, vil det være aktuelt.

Nakstad har tidligere omtalt at mars og april kommer til å bli de tøffeste månedene i pandemien.

De store vaksineleveransene kommer ikke før nærmere sommeren. Det betyr at det fortsatt er en god stund til flertallet er vaksinert. Vi må dermed fortsette å følge rådene og reglene.

– Vi må motivere oss md at det ikke er lenge fram til sommeren, sier Nakstad.