Tegnell med nedslående sommerbeskjed

I likhet med nordmenn lurer også svenskene på når vi kan leve som normalt igjen.

Statsepidemolog Anders Tegnell i Sverige har svart på Aftonbladets leserspørsmål, som handler om sommeren og sosiale arrangementer.

Slik smittesituasjonen ser ut i dag, vil ikke 50 personer få lov til å samles for verken teaterforestillinger, konserter eller sportsarrangement til sommeren, sier Tegnell til avisen.

Han tror heller ikke på fylte stadioner til høsten.

– Det kommer helt an på smittesituasjonen. Hvis vi kommer ned på et anstendig nivå, er det ganske sannsynlig. Hvis vi fremdeles har det nivået vi har i dag, eller enda høyere, er det utrolig, sier han til avisen.

NESTE ÅR: Sveriges statsepidemolog tror ikke at festivaler «som vanlig» vil kunne gjennomføres før neste år. Øyafestivalen i Tøyenparken slik den fortonet seg i 2018. Foto: Berit Roald / NTB

Neste år

Sverige er det landet i Norden som har vært hardest rammet av koronapandemien.

13 146 personer har dødd med covid-19 i Sverige, som har en befolkning på rundt 10 millioner. Norge, som har omtrent halvparten så mange innbyggere som «söta bror», har 639 koronarelaterte dødsfall.

Neste uke skal svenske myndigheter presentere tall på hvor mye immunitet de anslår at det er i befolkningen.

Et utsolgt Ullevi, en av Sveriges største arenaer, kommer til å drøye, tror Tegnell.

– Ikke denne sommeren, men neste. Nok en gjetning, men der et sted, sier statsepidemologen.

Tegnell sa til nyhetsbyrået TT fredag at det ikke er rimelig å anta at festivalene vil kunne holdes med samme publikumsantall som tidligere.

– Det kommer veldig mye an på hva som skjer med vaksinene, men slik det ser ut akkurat nå så låter det veldig optimistisk, sa han.

Annerledes sommer i år

Selv med vaksiner, tror Tegnell at også årets sommer blir annerledes.

Han tror at det vil være mulig å gjør mer i sommer enn det går an i dag. Men han anslår at det fortsatt vil være vanskelig å reise i hvert fall fram til slutten av sommeren.

- Jeg vil utsette det. Jo lenger vi venter, jo flere mennesker rekker å bli vaksinert. Det kommer absolutt til å være mulig å reise til utlandet i sommer, men det kan trolig kreve testing eller vaksinebevis. Ogå karantene i visse land. Å reise helt uproblematisk som før tror jeg ikke det blir, sier han til Aftonbladet.