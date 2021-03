Slår alarm om forholdene ved interneringsleir for migrantbarn: – Har ikke sett sollys på syv dager

I 2018 haglet kritikken mot USAs daværende president Donald Trump etter at han innførte en ny nulltoleranse-politikk.

En konsekvens av nye, harde linje var at barn ble tatt med tvang til interneringsleirer fordi foreldre har tatt seg ulovlig over grensa fra Mexico. FN anklaget amerikanske myndigheter for å bryte menneskerettighetene.

Nå varsles det igjen om at USA igjen har havnet i en migrasjonskrise.

Ifølge tall fra myndighetene ble nesten 9.500 enslige barn tatt ved USAs grense i februar. Ifølge CBS News satt det ved starten av denne uken over 3.200 barn i grensepatruljenes varetekt. Nesten 1.400 av disse hadde blitt anholdt over 72 timer, som er den lovlige grensen.

Etter at barna blir tatt av grensepatruljen skal de overleveres til Helse- og omsorgsdepartementet(HHS). På grunn av koronapandemien har deres kapasitet vært begrenset over lengre tid, og de har derfor ikke klart å holde tritt med den økende mengden barn som ankommer.

Det har derfor blitt satt opp interneringsleire for å huse disse midlertidig.

Ved et av interneringsanleggene for migrantbarn sør i Texas, kommer det nå rapporter om at det er overfylt og at flere barn har blitt holdt der over lengre tid.

INTERNERINGSLEIR: Den 09. februar åpnet det midlertidige anlegget for mindreårige migranter i Donna, Texas. Foto: U.S. Border Patrol

Måtte sove på skift

Advokaten Neha Desai, som representerer migrantbarn som sitter i amerikansk varetekt, sier hun har intervjuet barn som er sultne og mindreårige som ikke har sett sollys på syv dager.

– Noen av guttene sa at det var så overfylt at de måtte bytte på å sove på gulvet.

CNN rapporterer at mer enn hundre barn har sittet i varetekt i nesten ti dager, og at migrantbarn satt i varetekt 77 timer i snitt forrige uke, noe som er fem timer mer enn det som er lovlig.

Overfylt

Desai er én av flere advokater som representerer migrantbarn i føderale rettssaker ved National Center for Youth Law. De har rett til å intervjue mindreårige som sitter i USAs migrantleirer.

Desai har intervjuet over tolv enslige migrantbarn som satt fanget ved amerikansk grensekontrolls anlegg i Donna i Texas.

Den 02. mars var det over 1800 mennesker som var stuet inne i dette anlegget ifølge CBS News. Opprinnelig er anlegget dimensjonert for 250 flyktninger ifølge et intern dokument kanalen har fått tilgang til.

Anlegget består av flere store telt, som skal brukes til å holde arresterte migrantfamilier og mindreårige migranter.

Advokaten sier at de fleste barna skal ha oppgitt at de kun fikk dusje én gang mens de oppholdt seg ved anlegget.

– De aller fleste sa de ønsket å dusje mer enn en gang, men at de fikk beskjed om at de ikke kunne, sa hun.

TEXAS: Slik så det et av rommene ut i det midlertidige interneringsanlegget for migrantbarn før det ble tatt i bruk. Foto: U.S. Border Patrol

– De gråt hysterisk

Flere av barna var ifølge advokaten tydelig preget emosjonelt, spesielt søsken av forskjellig kjønn som hadde blitt separert og satt i ulike deler av anlegget.

En av de vi snakket med sa hun bare fikk et glimt av solen da hun dusjet, for der kunne man se solen gjennom et vindu.

De mindreårige skal også ha blitt nektet å ringe hjem til sine familier.

– De gråt hysterisk og ønsket å snakke med familiene sine, uttalte advokaten.

Ifølge Desai ble advokatene nektet å bli vist rundt på anlegget i Donna, og de var kun i stand til å intervjue noen få av barna som satt fengslet ved anlegget da de var der.

Biden under press

President Joe Biden har tidligere lovet å reversere Donald Trumps politikk på akkurat dette feltet, og med det innføre en mer human tilnærming til innvandring.

Onsdag denne uken svarte pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki på spørsmål vedrørende situasjonen som har oppstått. Hun fortalte at Biden hadde briefet om forrige helg.

– De brukte mesteparten av tiden på å diskutere hvilke grep som kan tas for å fremskynde prosessene. Vi vil raskt forsøke å oppfylle administrasjonens mål om å få disse barna plassert i trygge familier.

TEST: Bidens grensestrategi står overfor en avgjørende test. Foto: Tom Brenner / Reuters / NTB

Flere mener også at Biden har skyld i at USA opplever en økning i antall migranter som ankommer landet.

– Vi ser en bølge av enslige barn som kommer over grensen. Hvorfor? Joe Biden lovet amnesti, uttalte den republikanske Texas-senatoren Ted Cruz på twitter tidligere denne uken.

Erkjenner selv at smittevernet er for dårlig

Etter at Donna-anlegget åpnet i februar, har migranter blitt sendt dit i flere uker allerede. I dokumenter som ble levert til en føderal domstol nylig, innrømmer USAs tollvesen og grensepatrulje(CBP) at smittevern ikke ble overholdt ved anlegget.

– Man kunne ikke se at reglene for sosial distansering ble overholdt, spesielt med tanke på at stadig flere personer ble satt i varetekt.