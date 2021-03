TMZ: Brudd for stjerneparet

Paret ble sammen i 2017, og ble forlovet i 2019. Nå melder flere amerikanske nettsteder, deriblant TMZ og Page Six at paret har brutt forlovelsen.

TMZ skriver at paret startet planleggingen av bryllupet før koronapandemien slo til for et år siden. Nå blir det trolig ikke noe bryllup overhodet.

Paret ble sist avbildet sammen i Den dominikanske republikk i slutten av februar, der Lopez for tiden spiller inn filmen «Shotgun Wedding». Da ble det ryktet at bryllupet kanskje kom til å skje likevel, men nå sier kilder til både TMZ og Page Six at forlovelsen er brutt.

– Han er nå i Miami og gjør seg klar til baseballsesongen og hun spiller inn filmen sin i Den dominikanske republikk, sier en kilde til Page Six.