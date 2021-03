Mann dømt til åtte års fengsel for drapsforsøk

Hendelsen i narkotikamiljøet i Oslo sentrum den 11. mars i fjor holdt på å koste offeret livet. Han kom sammen med kjæresten da den nå dømte 27-åringen og to andre stanset ham og krevde ham for penger. Mens den ene dro mannen ned på bakken, stakk 27-åringen ham sju ganger med kniv før de løp fra stedet.

Tingretten har nå dømt 27-åringen til åtte års fengsel for drapsforsøk. Den 29 år gamle kameraten som holdt offeret nede, ble frikjent for tiltalen om drapsforsøk, men dømt til fengsel i tre år for grov kroppsskade, ran og bæring av kniv. De ble også dømt for ran av to andre personer samt at 27-åringen ble dømt for å ha truet en fengselsbetjent i Ullersmo fengsel mens han satt i varetekt.

Den knivstukne mannen ble tilkjent 150.000 kroner i oppreisningserstatning etter drapsforsøket. De to andre ransofrene ble tilkjent 50.000 kroner hver i oppreisning.

Den tredje som var tiltalt i saken, ble frifunnet av retten.

