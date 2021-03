Pandemien har endret måten mange ser på Ingrid Elin (42)

Pandemien har endret livet til mange. For renholder Ingrid Elin Jakobsen har den ført til at flere setter pris på jobben hun gjør.

Med en vogn full av renholdsutstyr, jobber Ingrid Elin Jakobsen seg gjennom en av de mange avdelingene på Haukeland Universitetssykehus.

– Før brukte vi dette desinfeksjonsmiddelet kun på spesifikke smitterom. Nå bruker vi det så og si over alt, sier den erfarne renholderen.

18 ÅRS ERFARING: Etter mange år i yrket, har Jakobsen merket en endring. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Som mange andre, har også Jakobsen opplevd store endringer det siste året. Men for Jakobsen har pandemi-året betydd langt større endringer enn hvilket middel som brukes i rengjøringen.

Den har endret hvordan folk ser på jobben hun gjør.

Ikke vant til å bli ønsket « god morgen»

– Jeg har opparbeidet meg noen «yrkesskader» i løpet av karrieren, sier hun med et smil, og drar over det som er av kontaktpunkter. Det som skulle befinne seg av mikroorganismer i lokalet, får virkelig kjørt seg.

LIVSVIKTIG: På jobb er 42-åringen bevisst på at hennes arbeid kan hindre livsfarlig smitte. Foto: Joachim Storvik / TV 2

– Hvis jeg gjør en glipp kan det i aller ytterste konsekvens faktisk føre til at noen dør, sier hun alvorlig.

Likevel er hun klar over at renholdsyrket aldri har vært et status-yrke.

– Jeg vet at det er renholdere som ikke svarer når noen sier «god morgen», fordi de er ikke vant til å bli snakket til.

Kolleger takker for jobben

Men noe har skjedd. Etter 18 år som renholder, får hun nå ofte tilbakemeldinger som før var sjelden vare.

– «Så fint dere er her» og «dere gjør en super jobb », sier folk. Det var ikke dagligdags før.

UVANT ROS: Jakobsen forteller om langt flere hyggelige tilbakemeldinger enn før. Selv om hun alltid har trivdes i jobben, synes hun det er hyggelig å bli sett. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Hun opplever at kolleger gir uttrykk for at de føler seg heldige.

– For at vi er der slik at man kan holde seg friske på jobb, sier Jakobsen.

– En livsviktig oppgave

Dette er kjente toner for Mette Nord, leder i Fellesforbundet. Og ikke minst gledelige, mener hun.

VEKKER: Mette Nord i Fagforbundet tror renholderne i samfunnet har blitt mer synlige det siste året. Foto: Per Haugen / TV 2

Hun leder en arbeidstakerorganisasjon som organiserer 15 000 renholdere landet over. Hun mener pandemien har vært en vekker for mange.

– Renhold er rett og slett en livsviktig oppgave. Det beskytter mot smitte og det stopper smitteveier.

En av få positive pandemi-effekter

På mange arbeidsplasser har renholderen tradisjonelt arbeidet mens ingen andre er på jobb. Under pandemien, med behov for kontinuerlig renhold, har renholderen blitt mer synlig.

– Hvis ikke folk har fått opp øynene for den jobben som renhold betyr nå, så forstår jeg ingenting. Det står stor respekt av den jobben de gjør, sier hun.

Forbundslederen får støtte av direktør ved Helse Bergen, Eivind Hansen.

ROS: Helse Bergen-direktør Eivind Hansen mener at renholdere har fått økt anseelse gjennom pandemien. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Den økte anseelsen som renholdsarbeideren har fått under pandemien er en positiv konsekvens av pandemien. Denne må vi ta med oss også når vi legger bak oss koronapandemien, sier han.

På infeksjonsposten, der Ingrid Elin Jakobsen jobber, har korrekt renhold alltid vært viktig.

Likevel synes hun det er hyggelig at flere har fått opp øynene for jobben hun og hennes renholdskolleger gjør, over hele landet.

– Det er bra hvis det blir sett at vi gjør en viktig jobb, det er veldig greit, sier den erfarne renholderen.