Håndballgutta knuste Brasil: – Bare å ta mål av OL-dressen

Norge - Brasil 32-20 (17-12)

De norske håndballgutta åpnet OL-kvalifiseringen med en overbevisende 32-20-seier over Brasil i Montenegro fredag kveld.

– Dette blir OL. Det trodde vi på forhånd, men Brasil var det klart best rangerte laget av Norges motstandere. Norge skal være klart bedre enn Sør-Korea og Chile, så det er bare å ta mål av OL-dressen, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Vi har snakket mye om det, og vi skal gjøre det enkelt for oss selv. Det gjør vi ved å vinne håndballkamper, og gjør vi det er, er vi videre, svarer Norges landslagssjef Christian Berge.

Norges håndballherrer har ikke vært i OL siden lekene i München i 1972.

– Det ser bra ut, gjør det ikke? Det er klart vi må restituere, for det viktigste er å få en god gjennomkjøring mot Chile, som er et antatt svakere lag. Er vi ikke til stede, er det fare for skader og at det kan bli tett, sier Sander Sagosen til TVNorge.

Sander Sagosen ble Norges toppscorer med sju mål på ni forsøk.

Første test etter VM-skuffelsen

Kampen mot Brasil var den første kampen for håndballgutta etter den skuffende sjetteplassen i Egypt-VM i januar.

– Brasil er et dårligere lag enn lagene Norge slet med i VM, Spania og Frankrike, men det er deilig å se Magnus Gullerud og Magnus Abelvik Rød tilbake, og et er godt å se en revansjesugen Kristian Bjørnsen lage mål. Torbjørn Bergerud sto godt i mål og den førsteomgangen til Christian O’Sullivan holdt meget høy kvalitet. Når kampen blir som den blir, er Norge så rutinerte at de bare spiller den inn, oppsummerer Bent Svele.

Berge var godt fornøyd med responsen etter VM-skuffelsen.

– Veldig bra. Vi har snakket om revansj, og dette var den første muligheten. Vi stilte opp hundre prosent, sier Berge.

Tommelskade på Johannessen

Norge startet best og gikk rett opp i 3-0, men brasilianerne jobbet seg sakte, men sikkert inn kampen og utlignet til 9-9 etter 17 minutters spill. På tampen av første omgang gikk Norge fra 10-10 til 17-12. Bakerst leverte Torbjørn Bergerud en stor omgang med 41 i redningsprosent.

– Forsvaret sitter bedre og bedre og de kommer til færre og færre avslutninger. Så har vi mer utfordringer defensivt med å slippe ballen og la de jobbe enda mer, sa landslagsassistent Børge Lund til TVNorge i pausen.

De norske håndballgutta startet også andre omgang best. Med tre mål på rappen gikk Norge opp i 20-12. Resten av kampen ble en transportetappe for Norge, som også fikk rullert på laget.

Norge møter Chile og Sør-Korea de to neste dagene. Sør-Korea beseiret chilenerne 36-35 tidligere på dagen. To av fire lag i kvalifiseringsgruppen tar seg til OL i Tokyo.

– Vi skal vinne kamper, trene samhandling og bli bedre, uavhengig av hvem som står på den andre banehalvdelen. Gøran (Johannessen) fikk en tommelskade, så vi må se hvordan den er i morgen. Vi kommer til å rullere også, sier Berge.