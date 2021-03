Carlsen sår tvil om rivalens hyllest

Se Champions Chess Tour med på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 16.30 hver dag denne uken.

For en drøy måned siden tapte en frustrert og svært misfornøyd Carlsen i tredje runde i Champions Chess Tour for Wesley So, og Carlsen innrømmet at amerikaneren hadde kommet under huden på ham.

IMPONERT: Wesley So er imponert over verdensener Magnus Carlsen. Foto: Koen Suyk

– Jeg føler at jeg blir litt lurt av at han har spilt såpass bra så langt i turneringen og spiller fort og selvsikkert. Jeg gjør ikke det intuisjonen min sier at jeg skal gjøre, sa en innbitt Carlsen til TV 2 etter finaletapet.

So leder Champions Chess Tour sammenlagt etter to finaleseirer mot nettopp Carlsen.

Men amerikaneren er imponert over sin norske konkurrent.

– Når Magnus er i toppform, er han rett og slett ustoppelig. For å være nummer én i verden så lenge som han har vært, kreves det konstant arbeid og innsats, og det er veldig vanskelig å være så god over en så lang periode, sier So til Chess24.

Carlsen har vært rangert som nummer én i klassisk sjakk siden juli 2011. Nå har So planer om å ta opp jakten på verdens ubestridt sjakkonge det siste tiåret.

– Jeg er ikke i nærheten av Magnus sitt nivå, men på en god dag kan jeg slå ham, mener So.

– Jeg er fornøyd med å vinne mot Magnus, men samtidig er jeg bare nummer åtte i verden på verdensrankingen for klassisk sjakk. Magnus har enkelte perioder hvor han virker uslåelig og vinner partiene enkelt, fortsetter han.

Mandag møtes de igjen, da i gruppespillet av Champions Chess Tour 4. Carlsen ligger på andreplass etter to dager, ett poeng foran So på tredje.

Carlsen har problemer med å tro på utsagnene til So når TV 2 presenterer de for ham.

– Det får stå for hans regning. De to finalene vi har hatt har vært ekstremt jevne, og han har vært litt bedre begge gangene, sier Carlsen.

– Jeg tviler på at han egentlig føler det akkurat nå. Det han eventuelt mener, er at jeg på mitt beste er noe bedre enn ham, og det er det jeg skal forsøke også denne gangen hvis vi møtes i turneringen nå.

