Little Steven: – Jeg vil lage mer av «Lilyhammer»

Musiker og skuespiller Little Steven (70) ser frem til å reise på turnéer igjen når verden åpner opp. Han håper også at de kan by på mer av serien «Lilyhammer».

Norge har betydd mye for Steven Van Zandt, best kjent under soloartistnavnet Little Steven.

Han har vært flere ganger i Norge på turné for å spille konserter, og ikke minst da han spilte i serien «Lilyhammer».

«LILYHAMMER»: Little Steven ønsker mer av serien «Lilyhammer». Her er han på rød løper sammen med skuespiller Marian Saastad Ottesen på premieren av sesong 3 i New York.New York. Foto: Pontus Höök

Nå er han åpen for lage en fjerde sesong av Netflix-serien.

– Jeg synes serien bare såvidt var begynt. Jeg vil gjerne lage mer «Lilyhammer», sier han til Gode nyheter på TV 2.

– Norge har alltid vært et mysterium

Little Steven spilte «Frank Tagliano», som var en gangster fra New York. Han reiste til Lillehammer i Norge for å gjemme seg på landsbygda etter at han vitnet mot sine tidligere medarbeidere.

Skuespilleren mener at de klarte å skape noe rart og unikt ved serien «Lilyhammer» som fungerte over hele verden. Det er han stolt over:

– Den gikk bra i USA med undertekster, noe ingen hadde fått til før, forteller han.

70-åringen tror han vet hva som kan være en faktor til at «Lilyhammer» også ble en hit i utlandet.

– Norge har alltid vært et mysterium for verden, og det brukte vi som en del av greia vår, forklarer han.

Har vaksinert seg

Little Steven har ikke fått vært på turné med bandet sitt «E Street Band» på en stund på grunn av koronapandemien. «E Street Band» er bandet til musiker Bruce Springsteen, hvor Little Steven er gitarist.

Han gleder seg til de endelig kan dra på turné igjen, og de er allerede i gang med forberedelser.

– Jeg vet ikke noe om de andre, men jeg og Bruce (Springsteen, journ.) er vaksinert, forteller han til TV 2.

Little Steven er fortsatt usikker på når de faktisk kan dra på turné igjen, men tror vaksinen kan få fart på sakene.

VAKSINERT: Steven Van Zandt har tatt koronavaksinen og håper det snart vil åpne opp for konserter. Foto: AP

– De kan åpne opp ting for sommeren, men jeg vet ikke. Jeg tror ikke vi får ha store forsamlinger før 2022, sier han.

Stort øyeblikk

Gitaristen har lenge vært en stor fan av «The Beatles». Noe som førte til at han laget plate og dro på turné i England høsten 2017.

Da han stod på scenen i London, fikk han en opplevelse han sent vil glemme.

– Vi holdt på med et ekstranummer, og roadien løp opp og sa at Paul (McCartney) kom på scenen. Jeg tenkte bare: «Herregud!», sier en engasjert Steven.

McCartney kom med en gitar, og de to sang sammen på scenen foran publikum.

– At han hadde en slik tillit til meg, at han godkjente musikken min og bandet mitt på den måten - det var et av de største øyeblikkene i livet mitt, sier Little Steven.