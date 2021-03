Kleveland vant VM-gull i slopestyle: – Utrolig stort

– Det føles helt konge. Et VM-gull er noe man ønsker å ha på hyllen og det er utrolig stort, sier Kleveland til TV 2.

21-åringen var i en klasse for seg da han sikret karrieren første VM-gull, men skadedramaet før start kunne spolert gulldrømmen.

– Jeg hadde en ganske trøblete trening i forkant av konkurransen. Jeg landet og kjente med en gang at det skjedde noe og at det ikke var mulig å kjøre. Det føltes som det var full elektrisitet gjennom leggen og jeg hadde ikke lyst til å lande på den foten.

– Da jeg lå i bunnen av bakken var jeg veldig sur, for jeg visste at jeg hadde gullmuligheter, men jeg bestemte meg for å heller kjøre med smerter, og det var verdt det. Glad jeg bet tennene sammen, og jeg er veldig glad jeg landet to run som er veldig "stoked" på, fortsetter han.

– Vurderte du å droppe konkurransen?

– Ja, vi skulle egentlig til sykehus for å ta røntgen for å sjekke at alt var som det skulle. Men så kicket konkurranseinstinktet inn og jeg tenkte at jeg bare måtte kjøre og levere.

Hans 86,86 fra første forsøk ville holdt til gull, men han slo like godt til med 90,66 i sitt siste forsøk.



– Med en gang man dropper inn blir man så fokusert at man ikke tenker smerte eller noe som helst. Det er bare å kjøre Man blir så fokusert at man ikke tenker på smarte. Det blir helt svart i det man dropper til man lander på det siste hoppet, det er en artig prosess, smiler gullvinneren.



Det ble sølv til canadiske Sebastien Toutant med 82,53 og bronse til finske Rene Rinnekangas med 82,51.

Torgeir Bergrem var også i finalen, men han falt i begge sine forsøk og endte nest sist på 15. plass.

