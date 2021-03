Fant tilbake til barndomshobby: – Noe av det beste jeg har plukket ut under pandemien

Artist Stig Brenner (30) fant tilbake til en gammel hobby under pandemien. Det har gitt han en form for terapi, og han kan holde på med det i timevis.

Sanger Stig Brenner har jobbet med det nye albumet sitt «Hvite duer, sort magi» under pandemien. Det var en periode han var redd han ikke skulle bli ferdig.

MALING: Stig Brenner har funnet tilbake til sin barndomshobby under koronapandemien: maling. Nå er han aktuell med nytt album «Hvite duer, sort magi». Foto: Fredrik Hagen

– Pandemien var hard i starten. Det tror jeg den var for oss alle, og ingen skjønte helt hva som foregikk, sier han til Gode Nyheter på TV 2 Nyhetskanalen.

Fryktet han ikke kunne dra i studio

30-åringen forklarer at han flere ganger under koronapandemien var redd for at han ikke kunne dra i studio for å bli ferdig med albumet.

– Nå kommer jeg ikke til å få dratt i studio på et år, fryktet Stig Brenner da.

På veien har han også vært deprimert til tider og slet med å finne inspirasjon til plata.

– Vi måtte bare finne en vei rundt dette, og da fant jeg litt tilbake til kreativiteten, forklarer han.

Albumet ble ferdig rett før jul i fjor.

Barndomshobby

Gjennom pandemien har artisten også funnet tilbake til en hobby han likte godt som ung.

– Jeg maler og tegner litt igjen. Det er noe av det beste jeg plukket ut under pandemien, forteller han.

Stig Brenner har brukt tiden til å se på flere videoer på Youtube for inspirasjon og kastet seg i det til slutt.

– Jeg gjør sikkert alt feil, men bare det å forsvinne litt midt i stua og ikke tenke så mye. Jeg tror det ga meg litt ro og noe å finne på. Det har vært mange kvelder inne, sier han.

Stig Brenner bekrefter at malingen har vært en form for terapi for han under koronapandemien.

Noen ganger kan det gå rundt 5-6 timer der han bare maler og glemmer å spise fordi klokka flyr.

– Når tiden stopper tror jeg man er inne på en bra hobby, forteller han.

Vil høre musikken sin på fest igjen

Artisten forteller han også han gleder seg til pandemien er over. 30-åringen savner å spille og gleder seg spesielt til å se alle vennene sine.

Han forteller at han hele tiden har pandemien i bakhodet og gleder seg til å ikke måtte tenke på den hele tiden.

– Det skal bli deilig å gjøre ting og handle litt på impulser. Det gjør man ikke lenger, man må alltid sjekke reglene, forklarer Stig Brenner.

Det er også én ting han gleder seg ekstra mye til når pandemien er over:

– Å høre musikken min på festene igjen, forteller han.