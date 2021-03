Ståle Solbakken med nådeløst oppgjør: – Så hjelpeløs svak

Norges landslagssjef Ståle Solbakken måtte på store deler av fredagens pressekonferanse svare på spørsmål om en mulig boikott av Qatar-VM.

Da Solbakken ble spurt av VG hvordan norsk fotball bør jobbe for å endre Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og strukturen i internasjonal idrettsledelse, tok han et kraftig oppgjør med Norges naboland.

– Den nordiske alliansen er for slapp og det samarbeidet burde det vært mye mer trøkk i. Ikke minst fordi at Jesper Møller (dansk fotballpresident) og Karl-Erik Nilsson (svensk fotballpresident) sitter i toppen av UEFA (Det europeiske fotballforbudnet), og de må jo i mye større grad være tydeligere. De er begge veike i kommunikasjonen, sier Solbakken.

– De snakket et vagt politikerspråk som nesten er provoserende, og da kommer det ikke frem mye av det gode de skandinaviske landene har prøvd på, for kommunikasjonen er så hjelpeløs svak, fortsetter han.

– Solbakken tar feil

Slik svarer svenske Karl-Erik Nilsson TV 2 på kritikken fra Solbakken:

– Jeg mener Ståle Solbakken tar feil. Få land har vært tydeligere i kommunikasjonen enn de nordiske. Vi har tydelig lagt frem kritikken til FIFA, UEFA og myndighetene i Qatar på stedet. Vi har utgjort en forskjell, og mange organisasjoner og ikke minst arbeiderne har verdsatt vårt arbeid. Vi arbeider sammen i Norden, og det som Solbakken sier får stå for hans regning. For tredje år på rad deltar jeg på fotballtinget søndag og gleder meg til det. Hvis det er kritikk å presentere, er det muligheter da.

VG har vært i kontakt med Det danske fotballforbundet, som ikke ønsker å kommentere den pågående Qatar-debatten i Norge.

Solbakken mener Norges fotballpresident Terje Svendsen har vært mye klarere enn sine to kolleger i Sverige og Danmark.

– Han har vært mye, mye klarere enn dem ut fra en langt vanskeligere forutsetning. Jeg tror Terje og de som er der nå er et offer for noe som har skjedd før. Det har vært andre regimer over lang tid. Dette er ikke noe som har bygget seg opp de siste året, så det er urettferdig at kun de som sitter nå skal ta støyten. Når jeg ser hva Norges Fotballforbund har gjort og prøvd på, har de gjort mye bra og fått til en del også, sier Solbakken.

Respekterer eventuell Qatar-boikott fra spillerne

Solbakken er klar på at han ikke støtter noen boikott. Det er på linje med det Norges Fotballforbund har tatt til orde for. En rekke norske eliteserieklubber har i den senere tiden inntatt et motsatt standpunkt. Det er ventet at Qatar-debatten blir tema på kommende helgs fotballting.

– Qatar må vi diskutere. Vi må adressere det. Spillerne er òg opptatte av det. Så går det en grense på hva spillerne kan bruke av tid og ressurser på det med tanke på at vi også skal gjøre noe annet. Men alle de jeg har snakket med nå, har vært opptatt av det, sa Solbakken på pressekonferansen fredag.

Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever, i tillegg til måten det ble tildelt på tilbake i 2010.

Idrett og politikk

Solbakken ga uttrykk for at hans nye kaptein Martin Ødegaard skal kunne svare på de samme problemstillingene, men mener man må respektere at folk er forskjellige.

– Noen har lettere for å snakke om det enn andre. Noen bidrar mer i lukkede diskusjoner fordi de ikke er så komfortable med å snakke om det utad. Det må vi òg respektere. Men de aller fleste som jeg har snakket med, nei, alle, har en forståelse og en «go» i seg med tanke på at dette er noe vi vil bidra til for at det skal bli bedre, sa landslagssjefen under fredagens digitale pressekonferanse.

Der presenterte Ståle Solbakken sin første landslagstropp til de kommende kampene i VM-kvalifiseringen.

Solbakken mente det var vanskelig for ham å si noe om hvorvidt han (og NFF) føler seg alene i kampen mot Qatar.

– Det er ingen tvil om at idrett og politikk alltid har hengt sammen og vil kanskje alltid gjøre det. Så kommer spørsmålet om i hvor stor grad idretten skal gå inn og utgjøre en forskjell og stå på egne bein. Det er et kjempestort spørsmål.

– Fotball er den største idretten. Fotballen skal kanskje gå foran, men samtidig er jo dette på mange måter også storpolitikk, sa han.

– Må bli gransket

Han var derimot tydelig da han ble spurt om legitimiteten til et mesterskap der et flertall av stemmene kan knyttes til kriminelle handlinger.

– Det er pinlig for Fifa, men så kan du snu det litt på hodet: Er det også bra at man i hvert fall klarte å avdekke så mye, og at det fikk så store konsekvenser? Det ble i hvert fall satt et søkelys på det. Men man kan ikke si noe annet enn at legitimiteten for å legge VM dit, ikke er til stede.

– Jeg forsvarer ikke Fifa eller Uefa. Jeg synes det er organisasjoner som må bli gransket. Jeg synes man må la journalister få granske det. De må åpne seg for at dette ikke skjer i framtiden, la han til.

Norge starter kvalifiseringen med kamper mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i slutten av mars. Dette blir Solbakkens debut som A-landslagssjef etter at han overtok jobben etter Lars Lagerbäck i desember.