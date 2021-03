Eckhoff ble historisk i Nove Mesto - tangerte Tora Berger

Tiril Eckhoff vant skiskyttersprinten i russiske Nove Mesto. 30-åringen bommet én gang, men gikk raskt i sporet og vant 6,1 sekunder foran tyske Denise Herrmann. Dorothea Wierer fra Italia ble nummer tre, 10,5 sekunder bak. Både Herrmann og Wierer skjøt feilfritt.

Det var seier nummer elleve i verdenscupen for Eckhoff denne sesongen. Dermed tangerte hun Tora Bergers supersesong fra 2013. Kun Magdalena Forsberg har flere med sine 14 seire i 2001.

– Det er stort at jeg kan dele det med Tora. Jeg var sammen med henne den sesongen hun vant og vant og vant, og det ga meg en vilje og støtte til at jeg kunne klare dette her, sier Eckhoff til TV 2.

Historisk

Triumfen i Nove Mesto var også sprintseier nummer seks på rad for Eckhoff. Det har ingen kvinne gjort før henne. Martin Fourcade vant seks jaktstarter på rad for herrene.

Det ble også sanket flere rekorder. Tiden hennes på 18:11:1 er det raskeste en kvinne har gått i en sprint.

– Jeg kjempet alt jeg kunne for å gå fort og skyte raskt på standplass. Der var jeg veldig god i dag, smilte Eckhoff etter målgang.

Nå ønsker hun å fullføre sesongen bedre enn i fjor.

– Målet mitt er å avslutte med stil. Det klarte jeg ikke i fjor, og det var bittert. Jeg skal prøve å holde motet oppe og kjøre på.

Bommet på stående

Eckhoff klarte å få ned fire av fem blinker på stående skyting, og gikk ut som nummer to. Likevel hadde hun et sekund å gå på til Herrmann. I sisterunden dro Bærumsjenta i fra, og vant til slutt komfortabelt.

Marte Olsbu Røiseland bommet to på liggende skyting, men traff på alle fem skudd på stående. Hun kom i mål 46,7 sekunder bak sine norske lagvenninne, og ble nest beste nordmann på 15. plass.

Ida Lien (16), Ingrid Landmark Tandrevold (17), Karoline Knotten (22) og Ragnhild Femsteinevik (47) var de øvrige norske som stilte til start.

Lørdag er det jaktstart i Nove Mesto. Der vil Tiril Eckhoff gå først ut. Alle fem fra Norge er kvalifisert der.