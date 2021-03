Her henter de det bortgjemte utbyttet - noen meter unna filmer politiet dem i skjul

De spesialiserte seg i å bryte seg inn og stjele tobakk fra dagligvarebutikker på Østlandet. Tyvene ble fanget opp av butikkenes videoovervåkning, men kom seg likevel unna hver gang.

Så vekket en finlandshette og noen hansker politiets oppmerksomhet under en rutinekontroll.

Dette ledet politiet til store mengder tobakk i bortgjemte søppelsekker i et skogholt i gamle Buskerud.

Nå er tre personer dømt til fengsel.

Raskt inn, raskt ut

En natt i januar 2019 tar maskerte personer seg inn i den lokale Kiwi-butikken på Lambertseter, og går rett mot tobakksskapene. De bryter opp dørene og skuffene som inneholder snus og røyk, og pakker det ned i store søppelsekker.

RIVER OPP SKAP: Tyvene tok seg ikke god tid inne i butikkene. Her flyr en sigarettpakke (rød sirkel) mellom de to innbruddstyvene, idet de bryter opp tobakksskapene ved kassene. Foto: Politiet

– De er raskt inn i butikken, de vet hva de skal gå etter. Det er veldig klart hva de skal stjele, de går på tobakk, forteller politiadvokat Ingunn Hodne i Sør-Øst politidistrikt.

To uker senere er de på ferde igjen.

SØPPELSEKKER OG BREKKJERN: Etter at de brukte brekkjernet til å bryte opp skapene med tobakk, lempet de dette i store plastsekker, før de løp ut av butikken. Foto: Politiet

Overvåkningskameraene på Kiwi Etterstad viser to personer som kommer seg unna med tobakk til nesten 90 000 kroner.

Dette er bare to av det som skal bli mange lignende brekk på Østlandet.

– Vi begynte å se disse sakene i sammenheng, fordi det begynte å bli ganske mange av dem på Østlandet, sier Hodne.

Følger mobilsignalene

Når en bil politiet mistenker har en sammenheng med innbruddene, blir stoppa i Lørenskog, ser de at det ligger en hette og et par hansker i baksetet. Det vekker politiets oppmerksomhet.

Patruljen lar personene kjøre videre.

Samtidig begynner politiet å følge mobilsignalene deres.

– Vi hentet inn teledata, så på bevegelsene til personene, og vi så et mønster. Det var et klart mønster.

Slik beskriver Simon Gerhardsen , politioverbetjent og etterforskningsleder ved Drammen politistasjon, starten på opprullinga av tobakksbanden.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Politioverbetjent Simon Gerhardsen forteller at en kjøretøykontroll i Lørenskog førte dem på sporet av tobakkstyvene. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

– Så fulgte vi dem, og det tok ikke mange dagene før vi så at det var et nytt tobakksinnbrudd, denne gangen i Eggedal i Viken. Etter innbruddet så vi at personene stoppa på vei sørover til Drammen, sier Gerhardsen.

Ved hjelp av teledata ser politiet at personene stopper i et skogholt utenfor allfarvei.

Etter de har vært der, kommer politiet. I skogholtet finner de noe bortgjemt.

BORTGJEMT: Politiet finner disse søppelsekkene i skogen. I dem ligger klær, brekkjern og tobakk. Foto: Politiet

– Der oppe fant vi tyvegodset. VI fant også klær og innbruddsverktøy, som var gjemt i skogen.

Politiet lar alt bli liggende.

– Vi så for oss at de kom til å reise tilbake dit, hente tyvgodset, og deretter dra rett til Oslo for å selge det, forteller Gerhardsen.

Filmer de mistenkte i skogen

Neste dag kommer personene tilbake til skogholtet. Det de ikke vet, er at etterforskningsleder Gerhardsen ligger skjult i skogen, og spaner på dem. Han har også med seg et videokamera.

Gerhardsen viser frem videoen fra skogholtet:

FILMER DE MISTENKTE: Her har de vært inne i skogen og hentet søppelsekkene med tobakk. Noen titalls meter unna, ligger politiet og filmer. Foto: Politiet

To menn kommer ut av bilen. Den ene går inn i skogen, mens den andre holder utkikk.

Den andre mannen følger så etter innover i skogen.

Etter to og et halvt minutt kommer de tilbake. Med seg har de store søppelsekker over skuldrene.

– Her ser man jo litt av omfanget. En snusboks eller sigarettpakke veier jo i seg selv ikke så mye, sier Gerhardsen.

Men disse sekkene ser tunge ut.

De lemper sekkene inn i bagasjerommet på bilen. Man skimter også et brekkjern.

Så kjører bilen mot Oslo.

- Da fulgte vi bilen helt til vi så dem gå inn i en bolig.

Pågrepet under opptelling av tyvegods

På utsiden av boligen sitter politiet og venter på riktig tidspunkt for å slå til. Inne i leiligheta er personene fra skogholtet i gang med opptellingen av tobakken.

Så går politiet til aksjon.

TOBAKK: Politiet tar bilde av tobakken, etter at de har aksjonert mot boligen. Foto: Politiet

– Vi tok leiligheten, etter at de hadde fått litt tid til å telle opp tyvegodset. Det var viktig for oss for å kunne dokumentere at her skulle det skje et salg, forklarer Gerhardsen.

I dagene etter aksjonen leter politiet på flere adresser. De søker etter ting som kan binde de mistenkte til åstedene.

Det blir treff på flere klesplagg.

Politiet kan se at klærne er identisk flere klesplagg tobakkstyvene har brukt under innbruddene i månedene tidligere.

Store verdier

I desember ble saken ført for Drammen tingrett.

En av de tiltalte ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder for blant annet grovt tyveri og bedrageri. Mannen har anket dommen.

De to andre tiltalte har blitt dømt til fengsel i henholdsvis ett år og fem måneder, og 60 dager.

Dommen på den siste mannen er ennå ikke avsagt.

– Dette er fire personer som alle er norske, de er i starten eller midten av 30-årene. Samtlige har vært noe involvert med politiet tidligere.

Ifølge politiadvokat Hodne, er det snakk om millioner kroner i tyvegods.

– Det er store verdier det er snakk om, rundt et par millioner kroner i stjålet gods bare i de forholdene vi har tatt med i tiltalen. Politiet er godt fornøyd med at vi har klart å stoppe denne aktiviteten, avslutter Hodne.