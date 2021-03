Da turistene forsvant, dukket de mørke tankene opp

TV 2s undersøkelse viser at pandemien har fått store konsekvenser for den psykiske og fysiske helsen til mange nordmenn. Odd-Petter Tanke Jensen gikk fra å ha en aktiv hverdag til å bruke mesteparten av tiden på sofaen.

Mellom snøkledde trær og høye fjell får Odd-Petter Tanke Jensen øye på tre store elg.

– Kom litt nærmere. La meg se dere bak trærne, sier Tanke Jensen mens rigger til kameraet.

Det er her han er i sitt rette element, men de siste månedene har det blitt mindre tid ute i naturen.

– Pandemien har endret alt, sier Tanke Jensen.

TV 2 har det siste året fulgt en stor gruppe mennesker som mistet jobben eller ble permittert da Norge stengte ned 12. mars i fjor.

PÅ JOBB: Odd-Petter Tanke Jensen driver firmaet Discover Lofoten som ble hardt rammet av koronapandemien. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

1 av 3 står fortsatt uten jobb som før pandemien, og blant disse har det gått dårligere og dårligere med både den psykiske og fysiske helsen.

– Det er hardt. Man blir bare sittende inne og se på tv. Det er ikke bra for psyken, sier Tanke Jensen.

Tomme gater og tom kalender

Vanligvis er Lofoten full av turister fra hele verden på jakt etter opplevelser. Nå ligger fiskeværet Kabelvåg, hvor Tanke Jensen bor, øde.

Over natten forsvant alle gjestene og turistene fra Lofoten.

– Jeg hadde min siste nordlystur 10. mars. Etter det ble alt stengt ned i løpet av et par dager og alle oppdrag ble avlyst. Det er brutalt, sier Tanke Jensen.

SAVN: Odd-Petter Tanke Jensen savner dagene med bilen full av turister fra hele verden. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han eier firmaet Discover Lofoten og lever av å vise frem nordlys, opplevelser og nordnorsk natur til besøkende.

– Det er mye mer enn bare jobb. Det blir veldig personlig også. Det jeg savner aller mest er gjestene, alle de fantastiske menneskene som kommer fra hele verden for å se nordlys, sier Tanke Jensen.

– Så jævlig har det blitt

Pandemien har snudd alt på hodet. Tanke Jensen bruker ikke lenger dagene ute i naturen, men inne på den brune skinnsofaen.

– Man sitter jo bare hjemme og ser på tv. Du står opp om morgenen og går fra senga til sofaen. Der blir man bare sittende store deler av dagen. Når klokken nærmer seg ti er det på tide å legge seg igjen, da orker jeg ikke se mer tv. Så jævlig har det blitt, sier Tanke Jensen.

EGNE TANKER: Odd-Petter Tanke Jensen har bruk mye av det siste året foran TV-skjermen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Hver kveld når mørket senker seg over Kabelvåg prøver Tanke Jensen å dra ut en tur for å få seg litt luft og jakte nordlyset.

Men det er ikke alltid like lett å komme seg opp av sofaen og ut i kulda.

– Jeg blir ganske giddalaus. Hvis været er dårlig kan jeg sitte inne 4-5 dager uten å gjøre noe eller møte noen. Jeg taklet det greit i starten, men nå har dette vart så lenge at jeg kjenner det på psyken, sier Tanke Jensen.

ALENE: Vanligvis er Tanke Jensen en sosial fyr, men under pandemien har det blitt mye tid alene. Det har gått hardt utover den psykiske helsen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Flere sliter psykisk

TV 2s undersøkelse viser at det er mange som har kjent på de samme følelsene som Tanke Jensen.

I april i fjor svarte 10 prosent at det gikk dårlig eller svært dårlig med den psykiske helsen. Nå har 1517 personer svart på det samme spørsmålet igjen, og tallet har steget til 19 prosent.

Blant dem som ikke er tilbake i jobb som før pandemien har utviklingen vært enda mer dramatisk. Der er andelen nå 29 prosent.

I tillegg sier hele 65 prosent i denne gruppen at det går noe dårligere eller mye dårligere med den psykiske helsen nå enn før pandemien brøt ut.

Om undersøkelsen I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppga 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin. 25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. 1723 svarte på denne undersøkelsen. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020. 28. februar ble de samme personene bedt om å svare på en tredje spørreundersøkelse. 1517 har svart. Det utgjør en svarprosent på 71. Svarene er innhentet i perioden 28. februar – 9. mars 2021. Tallene i denne artikkelen er basert på svar fra de som har svart på den tredje undersøkelsen. Når vi sammenligner svarene fra denne undersøkelsen med tidligere undersøkelser, er det kun svar fra de som har svart på den siste undersøkelsen og minst en av de to andre undersøkelsene som er tatt med. Tallene i denne artikkelen kan derfor ha avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no. Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data. Data blir behandlet anonymt. TV 2s utvalg består av 60,6 prosent kvinner og 39,4 prosent menn. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (20%) og reiseliv og transport (16%). TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

Kiloene siger på

Pandemi og nedstenging har også påvirket den fysiske helsen til TV 2s utvalg.

40 prosent trener mindre og 8 prosent beskriver sin fysiske helse som dårlig eller svært dårlig.

Det er også her store forskjeller mellom de som er tilbake i jobb og de som fortsatt er permittert eller arbeidsledig.

Nesten 50% av de som fortsatt står uten jobb svarer at de har fått dårligere eller mye dårligere fysisk helse enn før pandemien. Mange trener langt mindre og 58 prosent sier at de har gått opp i vekt.

FRISK LUFT: Discover Lofoten eieren savner å være ute og jakte på opplevelser. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Spiser og spiser og spiser

Odd-Petter Tanke Jensen har merket at både den fysiske og psykiske helsen har fått en knekk under pandemien.

– Man sitter jo bare inne alene og spiser og spiser og spiser. Jeg har gått veldig mye opp i vekt. Man blir jo lat, sier Tanke Jensen.

Vanligvis har han en aktiv hverdag og er ute med turister fra morgen til kveld.

– Nå som alt er stengt blir det mye vanskeligere å holde seg i aktivitet. Da blir det mer til at man sitter foran TV-en.

MINDRE UTE: Odd-Petter forteller at han har vært mindre ute det siste året. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Veldig leit

Helsemyndighetene har lenge vært bekymret for hvilke konsekvenser pandemien kan få for de som er arbeidsledige.

– Disse tallene er dessverre ikke overraskende, men samtidig er det jo veldig leit, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han har stor forståelse for at det å stå uten jobb i over ett år kan gå hardt utover både den fysiske og psykiske helsen.

PANDEMIENS KONSEKVENSER: Helsedirektøren er bekymret for pandemiens mange langsiktige konsekvenser. Foto: Berit Roald

– Det å miste jobben og bli permittert, det er tøft. Det vi vet om krisehåndtering og konsekvenser av kriser fra tidligere, er at de som er utsatt for én type belastning, ofte blir utsatt for flere typer belastninger samtidig, sier Guldvog.

Også helseminister Bent Høie er bekymret for langtidseffekten av det å være arbeidsledig.

– Det å stå uten arbeid har en veldig negativ konsekvens for den enkelte sin helse. Derfor er regjeringen veldig opptatt av ikke bare å håndtere pandemien, men også forberede oss på å komme ut av denne krisen, sier Høie.

Menneskelige konsekvenser

Denne uken publiserte Røde Kors en omfattende rapport om de menneskelige konsekvensene av pandemien i Norge.

Rapporten slår fast at flere sliter psykisk og at ensomheten i Norge har økt betraktelig. I tillegg peker rapporten på at pandemien har forsterket forskjeller og lagt grunnlaget for mer varige ulikheter og utenforskap i samfunnet.

PSYKISK HELSE: Generalsekretæren er bekymret for nordmenns psykiske helse. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er ingen tvil om at dette er en av de største humanitære utfordringene vi som samfunn har stått overfor i vår generasjon, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Han mener samfunnet og myndighetene har en stor jobb foran seg.

– Dugnaden stopper ikke når siste vaksine er satt. Det er personer og grupper som har hatt så alvorlige bivirkninger av smitteverntiltakene at vi som samfunn i lang tid fremover må gjøre alt vi kan for å lindre det og sikre at vi kommer på rett kjøl, sier Apeland.

OPPLEVELSER: Odd-Petter håper han snart er i gang med å jobbe igjen.

– Hyler og roper

Odd-Petter Tanke Jensen håper at han snart er tilbake til å gjøre det han liker aller best.

– Det er fantastisk å se hvordan turistene reagerer når de ser nordlyset, og vise dem hvordan jeg reagerer når jeg ser nordlyset. Spesielt hvis nordlyset eksploderer, da eksploderer jeg også. Jeg hopper opp og ned som en kanin og hyler og roper, sier Tanke Jensen.

For å få tiden til å gå har han også startet et nytt tilbud som forhåpentligvis vil lokke turistene tilbake til Lofoten.

– Jeg har lyst til å prøve noe som aldri har vært gjort her før, nemlig Wild Life safari. Jeg vil vise frem det helt unike dyrelivet. Vi har elg, ugle, spekkhoggere, havørn, rype og masse mer. Jeg tror det blir veldig flott.