Derfor kan landskamp ryke for Haaland

– Hvis spillerne må i karantene i mer enn fem dager etter hjemreise fra samlingen er ikke klubbene pliktige til å frigi spillere, innleder toppfotballsjef i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, til TV 2.

Det skaper stor hodebry for NFF når det er svært ulik praksis av karantenereglene i Europa.

– Klubbene er skeptiske til å frigi spillerne, og det må vi være forberedt på.

Samtidig understreker hun:

– Vi skal prøve å få spillerne hjem til klubbene slik at de kan unngå karantene.

NFF tar høyde for at alle ikke er tilgjengelige

Utfordringen knytter seg særlig mot innreisekarantene i de ulike landene ettersom det er ulike regler i hvert enkelt land, og i noen tilfeller er det egne innreisekarantener for hver enkelt region i landene.

Norge møter Gibraltar og Montenegro borte henholdsvis 24.og 30.mars, og NFF er forberedt på at flere spillere er utilgjengelige i noen av kampene dersom de skal få spillerne hjem til sine respektive klubblag at uten karantenen overskrider fem dager.

– Vi må ta høyde for at alle ikke er tilgjengelige i alle kampene, det tror jeg nesten er helt sikkert, erkjenner toppfotballsjefen, og trekker særlig frem Gibraltar-oppgjøret 24.mars.

– Montenegro er rødt land og det er utfordrende at Montenegro er utenfor EU og EØS, men i følge kartleggingen vår tror vi at vi kan få unntak på karantene for de fleste spillerne med strengt UEFA-regime og testing. Men det er Gibraltar-kampen som er krevende.

– Det er utfordringer knyttet til Gibraltar som regnes som UK and UK overseas territories. Det gir strengere tiltaksnivå fordi det regnes som virusmutasjonen er utbredt selv om Gibraltar er et land med lavt smittetall, sier Klaveness.

Gibraltar har vaksinert hele landslaget, men er likevel laget som gir mest trøbbel for NFF-toppene.

– De har veldig lave smittetall og er et trygt sted for landslaget vårt å være. Det er ikke det det handler om, men handler om at de blir vurdert som UK and UK overseas territories enn så lenge, og UEFA er veldig på denne saken.

En stor del av problemet er reglene i Tyskland, der Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Rune Almenning Jarstein, Julian Ryerson og Mats Møller Dæhli spiller.

– I Tyskland har man innreisekarantene i enkelte regioner til enkelte land, forteller Klaveness.

I enkelte regioner i Tyskland må spillerne i karantene i 14 dager når de kommer tilbake til landet. Det betyr at Tyskland-proffene i utgangspunktet har seks dager i innreisekarantene dersom de reiser hjem fra landslagssamlingen etter siste kamp mot Montenegro 30.mars.

Det gjør at det foreløpig er usikkert om de norske Tyskland-proffene kan spille kampen.

USIKKERT KORT: Det er fortsatt uklart om Erling Haaland og de andre Tyskland-proffene kan spille mot Gibraltar. Foto: Timgroothuis / BILDBYRÅN

Usikker landslagssjef

Nettopp derfor presenterte landslagssjef Ståle Solbakken en større tropp enn normalt da han la frem sin første landslagstropp fredag.

– Troppen er stor fordi vi tar høyde for at vi ikke kan han med alle spillerne til alle kampene, sier Klaveness.

Overfor TV 2 bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken at det kan bli forskjellige tropper til kampene mot Gibraltar (24/3), Tyrkia (27/3) og Montenegro (30/3) som følge av ulike koronaregler.

– Ja, i ytterste konsekvens kan det bli det. Koronasituasjonen forandrer seg hele tiden. Det handler om ulike regler for forskjellige land, og hvilke sone du er i, om hvilke land spillerne kommer fra og reglene som gjelder når de kommer tilbake, sier Solbakken.

Solbakken håper både FIFA og UEFA vil sørge for at det blir mest mulig like konkurransevilkår for de ulike nasjonene som deltar i den kommende VM-kvalifiseringen.

– Det som vi hørte for 2-3-dager siden gjelder ikke i dag. Det forandrer seg hele tiden. Akkurat nå er det vanskelig å si noe eksakt. Det er 12 dager til vår kamp, og det forandrer seg nok frem til da. Så vi får bare håpe at UEFA og FIFA hjelper oss så det blir mest mulig fair, poengterer han.

Hjemmekampen mot Tyrkia 27.mars ble tidlig flyttet til Malaga i Spania ettersom NFF fryktet at norske koronaforskrifter om innreise og karanteneregler kunne skape ekstra utfordringer.