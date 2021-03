Sjåfør siktet etter dødsulykke i Alta

– De foreløpige resultatene har ikke gitt noen forklaring på hva som kan ha forårsaket ulykken, skriver lensmann Øyvind Lorentzen i pressemeldingen.

– Når det gjelder sjåføren som ble sendt til sykehus, er det fortsatt bare tatt et innledende avhør, og politiet har ønske om å få gjennomført et avhør når det lar seg gjøre. Som tidligere nevnt er det i forbindelse med førerkortbeslaget tatt ut en foreløpig siktelse. Det er vanlig å ta ut en slik foreløpig siktelse når konsekvensene av ulykken er så alvorlige, fortsetter han.

Etterforskningen går nå inn i en mer analytisk fase, der politiet vil gjennomgå rapporter, avhør og tekniske bevis. Det vil ta tid før de konkluderer om hva som forårsaket ulykken, skriver han.

Jente sendt med ambulansefly

Operasjonssentralen for Finnmark politidistrikt fikk tirsdag kl. 19:41 inn en melding om en alvorlig trafikkulykke på E6 i Kvenvik ca en mil utenfor Alta.

OMKOM: 10 år gamle Nora Alvilde Tiberg omkom i ulykken. Bildet er frigitt i samråd med hennes pårørende. Foto: Privat

Politiet bekrefter onsdag formiddag at en kvinne i førtiårene omkom i frontulykken tirsdag kveld. Hun var sjåfør av bilen.

I samme bil befant det seg to mindreårige jenter.

– Det ble raskt konstatert at kvinnen var omkommet. Begge jentene var skadet, og den ene ble erklært død på stedet etter at det var forsøkt hjerte/lungeredning, opplyser politiet i en pressemelding.

– Den andre jenta ble sendt med ambulansefly til UNN Tromsø hvor hun fortsatt befinner seg. Situasjonen for henne er uavklart, skriver de videre.

Fem personer involvert

Ulykken skjedde mellom to av tunnelene på E6, og det var to personbiler involvert i det som beskrives som en møteulykke. Det ble umiddelbart sendt ut mannskaper fra nødetatene, og etter hvert ble det avklart at det var fem personer involvert i ulykken.

– I den andre bilen var det to unge menn tidlig i tyveårene. De har begge pådratt seg moderate skader, og de har også blitt sendt til UNN i Tromsø.