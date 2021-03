Hadde store Ødegaard-forventninger. Likevel fikk han hakeslepp

Se Arsenal-Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl. 17.00.

Martin Ødegaard (22) er landslagets nye kaptein. Det overrasker ikke Arsenal-lagkompis Pablo Marí (27).

– Han har det som skal til for å være kaptein på landslaget, sier midtstopperen til TV 2.

At Ødegaard er ung, mener spanjolen er helt irrelevant.

– Han er klar. Han er en moden gutt. Han vet hvordan han skal håndtere alle øyeblikk på en fotballbanen, selv om han er ung, mener Pablo Marí.

Ødegaard gikk fra Strømsgodset til Real Madrid i januar 2015, og i tillegg til å ha fått åtte ligakamper for den spanske giganten har han vært utlånt til Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad og nå Arsenal.

Det har også blitt 25 landskamper.

– Erfaringen han har fått i forskjellige klubber og forskjellige garderober har vært nøkkelen for ham. Han har klart å absorbere alt som trengs for at han skal bli en glimrende fotballspiller, sier Pablo Marí.

Han visste Arsenal kom til å få en klassespiller da Ødegaard ble hentet. Nordmannen har likevel overgått hans forventninger til gagns.

– Alle kjente til talentet Martin har, men når du har ham som lagkamerat blir det ganget med ti. Som jeg ser det er han en fotballspiller med et spesielt talent, både fysisk og mentalt.

Han mener Ødegaard allerede har fått en enorm betydning for laget.

– Hans ankomst har hjulpet oss mye og han har praktisk talt endret hele spillet. Han kan være en veldig verdifull spiller for Arsenals fremtid, mener 27-åringen.

Ødegaard snakker både engelsk og spansk, og når Pablo Marí får spørsmål om hvem den norske midtbanevirtuosen henger mest med i garderoben, kan han avsløre at spansken blir holdt ved like.

– Jeg kommer veldig godt overens med ham. Han kommer naturligvis også godt overens med de to andre spanjolene. Med Dani Ceballos, som var lagkameraten hans i Real Madrid, og med Hector Bellerín. Vi fire kommer godt overens, og vi prøver å hjelpe ham med alt vi kan. For alt han trenger eller fortsatt ikke vet om klubben, er vi her for å hjelpe ham. Jeg er superfornøyd med at han er hos oss.