Nye vaksineringsscenarioer fra FHI

I rapporten presenterer de et nøkternt og et optimistisk scenarioer. Begge baserer seg på Pfizer-, Moderna-, AstraZeneca-, og Janssen-vaksinen, men i det mest optimistiske scenarioet har man også tatt høyde for at man får doser med Curevax og Novavax.

Scenarioene skiller seg fra de tidligere ved at tallene for antall personer i de forskjellige målgruppene er endret basert på oppdaterte tall. Pausen i vaksineringen med AstraZeneca er også med i beregningene.

I det nøkterne scenarioet vil alle fra 18 år og oppover ha blitt tilbudt vaksine før midten av juli. I det optimistiske scenarioet skjer dette i slutten av juni, skriver FHI i rapporten.