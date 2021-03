Kongens sykemelding forlenges til 11. april

– Kongen er i god bedring og fortsetter behandling og opptrening etter operasjonen for avrevet sene over kneet, står det i pressemeldingen.

Kongen er under opptrening etter en operasjon for en avrevet sene over kneet i slutten av januar.

Kongen har oppholdt seg på Kongsseteren, der han har fått fysioterapibehandling. Sykmeldingen er en av flere kongen har hatt det siste halvannet året.

I september i fjor var han sykmeldt i en periode i forbindelse med en hjerteoperasjon, og i januar i fjor ble han sykmeldt som følge av svimmelhet. Høsten i forveien førte en virusinfeksjon til sykmelding.