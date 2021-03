Sannheten bak smuglerdramaet på TV 3-produksjon – brukte uskyldig medhjelper

De siste ukene har det vært snakk om øl- og spritsmuglingen som skjedde inne på Camp Kulinaris. Det viser seg at «Lothepus» fikk en uskyldig og uviten deltaker til å gjøre arbeidet for han.

For noen uker siden kom det flere avisoverskrifter om spritsmugling på Camp Kulinaris. Leif Einar «Lothepus» Lothe (51) og Richard Liedholm (34) fikk tilsnakk fra produksjonen.

– Det er noe øl- og spritsmugling som jeg har fått skylda for, sier Lothe til God kveld Norge.

Se intervjuet med Lothe og den uskyldige medhjelperen i videovinduet øverst i saken.

KJENDISER: Det har vært gode seertall på TV 3s matlagingsprogram. Foto: TV 3

– Få litt fart

Produksjonen gir deltakerne litt alkohol, men ifølge 51-åringen var det ikke nok.

– De har ikke vært ofte på polet. Vi har fått en sekspakning med øl delt på ni mennesker. Du vet hva det ender opp i.

På spørsmål om hvorfor han valgte å smugle, var svaret enkelt:

– Det måtte smugles for å få litt fart i det her.

LURING: Lothe fikk lurt til seg en del alkohol. Foto: TV 3

Ante ikke at han smuglet

Lothe røk ut av konkurransen etter noen uker på kjøkkenet. Tom Nordlie (59) røk tidligere i konkurransen, men fikk vist at han var dyktig på kjøkkenet.

Han fikk også vist at han fungerer som smugler-bud, helt uten å vite hva han deltok i.

– Det verste var at jeg var i kiosken oppi her, og da Lothe og noen hadde bestilt noe. Jeg fikk beskjed om å ta med en pakke i posen min. Jeg visste ikke hva det var, men da jeg kom på hytta viste det seg at det var en liter med et eller annet.

Nordli spurte Lothe om hvorfor han ble plukket ut til å frakte alkoholen:

– Da svarte han: «Du er avholdsmann, så du blir ikke tatt». Det var litt morsomt. Det er første gang jeg har smuglet i hele mitt liv.

Så selv om fotballtreneren ble ufrivillig medskyldig i smuglig, tar han det hele med et smil.

RØK UT: Lothe røk ut av programmet etter å ha kjempet mot Terje Schrøder i en kokkekamp. Foto: TV 3

Kjeft

Deltakerne fikk kjeft da det ble kjent at de smuglet inn alkohol på hytten, fordi produksjonen ønsker å vite hvor mye som konsumeres. Programredaktør Jonas Møller sier han ble skuuffet over smuglingen.

– Vi synes det er leit at våre deltakere ikke forholder seg til spillereglene våre. Når det er sagt, bekrefter dette tollernes påstand om at folk aldri er så kreative som når det kommer til å smugle polvarer inn i landet, sier han, og fortsetter:

– Jeg må jo bare la meg imponere av Leif Einars logistikk-, kommunikasjon- og ikke minst gjennomføringsevner her. Hadde han bare tatt med seg 10 prosent av dette inn i kjøkkenet, så er jeg sikker på at han hadde stått løpet ut.

På spørsmålet om hva han sa til Lothe, svarer han:

– Deltakerne våre er godt kjent med husreglene så når de blir tatt i ting som dette skjønner de selv at de har gjort noe dumt. Jeg vil ikke gå inn i innholdet i tilbakemeldingen Lothe fikk, men det var en beskjed som ikke ga rom for egentolkning.