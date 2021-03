Fraråder Klopp å gå for Mourinho-taktikk

Se Wolverhampton-Liverpool mandag kl. 21.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

I midtuken overbeviste endelig Liverpool igjen, og tok seg videre til kvartfinalen i Champions League etter sin andre 2-0-seier over RB Leipzig.

Liverpool tok seg til finalen i både 2018 og 2019, og store deler av troppen var med på triumfen for to år siden. Jürgen Klopp mener likevel de ikke er blant favorittene som er igjen i årets utgave.

– Vi er ikke dumme, og så langt denne sesongen har vi ikke sett ut som et lag som kommer til å vinne Champions League, sa Klopp på en pressekonferanse etter Leipzig-kampen.

– Har ikke momentum

For selv om det har gått bra i Europa denne sesongen, har det etter hvert blitt ganske nitrist for Liverpool i Premier League. Mot Fulham i forrige runde gikk de regjerende seriemesterne på sitt sjette hjemmetap, og ligger i skrivende stund på åttendeplass på tabellen.

Med en stadig større avstand til toppen har spørsmålene begynt å komme til Jürgen Klopp om han heller vil prioritere å vinne Champions League enn å komme blant topp fire for å ta del i det gjeveste selskapet i Europa.

– Vi har ikke momentum i Premier League enda og vi trenger å ha gode kamper for å komme tilbake dit. Det vil også hjelpe på sjansene i Champions League også, uttalte Klopp.

– Fullstendig krise

Den tanken deler også TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt. Han mener det blir feil å velge ut en turnering å sette alle loddene på.

– Jeg har veldig liten tro på det. Det er veldig viktig at man snur trenden for det er fullstendig krise i klubben. De har tapt seks hjemmekamper på rad, og kan ikke fortsette slik.

Derfor mener den tidligere Tottenham-keeperen at det bør satses på både liga og europacup.

– Det er en litt søkt problemstilling. For meg er det ikke enten Champions League eller Premier League. Man trenger å få rytme og seiere. Champions League kan være et fint avbrekk for å litt luft, men det er ikke bra det som skjer, mener Thorstvedt.

Liker ikke Mourinho-modellen

Det finnes tidligere eksempler på at klubber har valgt å gå for europeisk suksess og nedprioritere de siste ligarundene. I 2012 endte Chelsea på sjetteplass i ligaen, men vant Champions League. Fem år senere endte Manchester United utenfor topp fire, men Europa League-triumfen sendte likevel de røde djevlene til det gjeveste selskapet.

VANT I 2017: José Mourinho og Manchester United vant Europaligaen i 2017, samtdigi som de endte som nummer seks i Premier League. Foto: Odd Andersen

I Uniteds tilfelle valgte daværende manager José Mourinho å rullere voldsomt på laget i Premier League for å stille med sine beste menn i sluttspillet. Det viste seg å fungere, men Erik Thorstvedt tror ikke den modellen inspirerer Klopp.

– Det kunne gått begge veier i finalen (United slo Ajax 2-0). Plutselig kan det backfires. I tillegg er nok Mourinho mer kynisk på det. Det er ikke bare å gå all-in i Champions League og vinne, tror eksperten.

Til tross for gode enkeltkamper i vår har ikke Liverpool maktet å snu den dårlige trenden. Kanskje kan Leipzig-oppturen være starten på en god sesongavslutning for Merseyside-klubben.

– Jeg tror vi får se en bedre utgave av Liverpool. Man så på gleden etter kampen sist at de trengte den prestasjonen. De må bare fortsette å bygge på gode opplevelser, og da tror jeg det er håp om å se det beste av dem igjen, tror Thorstvedt.