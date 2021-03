– Vi skulle ha hatt en plan for barna

Helsedirektøren var ansvarlig for at skoler og barnehager stengte 12. mars i fjor. Regjeringen forlenget stengingen. For barn resulterte det i overgrep og vold hjemme.

Da statsministeren gikk på podiet 12. mars i fjor, skulle hun komme med en beskjed som sendte barn i hele Norge til en utrygg hverdag i hjem med voldelige voksne:

«Barnehager og skoler stenges».

Stengingen varte i syv uker, og i dag sier helsedirektør Bjørn Guldvog at han slett ikke er sikker på om avgjørelsen var riktig.

– Jeg var ikke trygg på at alt vi besluttet den dagen var riktig.

–Hva tenker du spesielt på da?

–Nei, det var jo viss diskusjon rundt dette med skoler og barnehager.

Gjorde som Danmark

Alle sentrale aktører var samlet i et møterom i Helsedirektoratet klokken åtte om morgenen denne dagen. Statsministeren, helseministeren, Folkehelseinstituttet, politiet, forsvaret og andre medlemmer i det som kalles Beredskapsutvalget for biologiske hendelser. Utvalget ble ledet av Bjørn Guldvog.

Bare dager i forveien hadde Danmark stengt sine barnehager og skoler. Utvalget bestemte seg for å gjøre det samme. Kunnskapen om at viruset våren i fjor smittet lite blant barn i skolealder, fikk de først senere.

– Den kunnskapen om smitte i skoler, den kom nok i ukene etter at vi tok beslutningen om nedstenging, sier Guldvog.

– Vi visste ikke

– Det betyr at dere ikke visste noe om dette da dere tok avgjørelsen?

– Nei, vi visste ikke noe om hvor mye smitte det var i skoler og barnehager.

De visste altså lite om hvilken effekt stengingen ville få. De visste heller ikke hvilke konsekvenser det ville få for mange av barna som måtte leve i utrygge hjem.

Forskningsinstitusjonen Kunnskapssenteret om vold og traumatisk stress har intervjuet et bredt utvalg barn for å kartlegge dette. Rapporten deres viser at hvert sjette barn oppga at de ble utsatt for vold eller overgrep i perioden skolene var stengte. 20 prosent av disse fortalte at overgrepene skjedde for første gang i løpet av disse ukene de måtte være hjemme.

Jenter blir holdt inne

Enda mer oppsiktsvekkende er det at hvert tredje barn med nedsatt funksjonsevne, fortalte at de ble utsatt for vold eller overgrep.

Tallene er nasjonale.

– Jeg blir veldig trist når vi hører om dette. Det har hatt voldsomme konsekvenser for sårbare barn, medgir helsedirektør Bjørn Guldvog.

Kunnskaps- og oppvekstbyråd i Oslo, Inga Marte Torkildsen (SV), forteller også om rapporter om økt sosial kontroll av jenter i en tid med begrenset kontakt med andre voksne enn egne foreldre.

– De bruker pandemien som en unnskyldning for å holde jentene inne, de får ikke bevege seg fritt ute. I tillegg ser vi generelt en økt bruk av vold mot jenter, i enda større grad enn mot gutter, sier hun.

Det handler ikke lengre kun om utsatte eller ressurssvake familier.

– Vi ser nå at de som klarte seg greit før, også begynner å slite. Nå må regjeringen komme med en hjelpepakke, og den må vare over år. Det blir reparasjonsår det vi nå går inn i, sier Torkildsen.

Ingen å snakke med

I tillegg til at skolene stengte, stengte også fritidsaktiviteter der det fantes andre voksenkontakter. Helsesykepleiere ved skolene ble utilgjengeliggjort ved at de ble satt til arbeid med for eksempel smittesporing. Barna satt igjen med ingen andre voksne å snakke med.

– Det er også en lærdom fra denne rapporten, at fire av fem barn og unge som har opplevd vold eller overgrep ikke har fortalt det til noen. Ingen, sier hun.

Heller ikke Guldvog, i likhet med andre helsetopper, vil rett ut si at avgjørelsen om stenging av skoler var feil. Men han vedgår at de skulle ha visst mer, og at det burde ha eksistert en plan for hvordan barna skulle ivaretas bedre.

Har tenkt på om det var for kraftfullt

– Jeg tror vi trenger en plan. På samme måte som som vi har en plan for en virusepidemi burde vi hatt en plan for barn og unge i en slik krise.

– Tar du ansvar for at vi ikke hadde den planen?

–Jeg tar deler av ansvaret. Jeg tror at når vi har erfaring med noe som ikke går slik vi ønsker, så har vi behov for å korrigere.

Selv om Guldvog forsvarer at de tok den avgjørelsen de tok med bakgrunn i det de visste, sier han likevel at han ikke blir helt kvitt tanken på om det var riktig.

– Ja, jeg har tenkt mye på den avgjørelsen og om tiltakene var for kraftfulle, sier han.