Bernhard (26) er klar for å ta imot festglade nordmenn på «Kitzloch»

ISCHGL (TV2): Bernhard Zangerl (26) nekter å ta på seg skylden for at koronaviruset spredde seg fra baren hans i partybyen Ischgl og ut i Europa.

Veien snegler seg oppover mot 1300 meters høyde i Alpene. Ischgl er nesten bare en lang gate med hoteller, butikker, ferieleiligheter og barer tett i tett. Kabelbanen ligger også inntil hovedgaten. Den tar skituristene opp til fjellet og løypene. Vel, vanligvis. Banen er stengt, som store deler av byen.

– Vi er lei oss for at folk ble smittet hos oss, men vi visste ikke at viruset allerede var i Ischgl, sier Bernhard Zangerl.

Siden 2019 har han drevet baren «Kitzloch», en populær after-ski-bar midt i byen. Han låser opp den stengte baren og viser oss rundt. Krakkene med rødt trekk står oppe på bardisken. Innenfor de 100 år gamle tømmerveggene er det helt stille. Ølet har ikke skummet her siden mars i fjor.

ALPEIDYLL: Solen skinner, men turistene forsvant i mars i fjor etter smitteutbruddet. Foto: Santiago Vergara/TV2

Episenter for smitte

Ischgl i Østerrike ble brått nedstengt den 13. mars for ett år siden. Byen var blitt en smittepøl. I panikk forsøkte turistene å komme seg ut av Ischgl. Mange brakte smitten med seg tilbake til hjemlandet.

Den unge barsjefen i partybyen er på tilbudssiden, og stiller gjerne opp til intervju – i motsetning til en del av innbyggerne som er lei av å snakke om korona. Smitten kan spores tilbake til hans bar. En av kelnerne var en superspreder, snart var alle kelnerne smittet.

– Kelnerne hadde selvfølgelig fløyter som hjelpemiddel når de bar drikkevarene rundt, slik at de ikke sølte. Med så mange mennesker var det ikke lett med god avstand. Man drikker sammen med venner, man synger og danser og har det fint, forteller Bernhard.

Fløytene ble noen ganger nappet ut av munnen på kelnerne og brukt av gjestene. For smittevernet var det en katastrofe.

Bernhard sier at god avstand og munnbind rett og slett ikke var en del av denne tiden.

TOMME GATER: Ischgl er i dag en spøkelsesby. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Norsk yndlingssted

Mange liker Ischgl, fordi det er et sted du kan klare deg uten bil. Hoteller, barer og skiheis ligger på samme sted. Byen er godt likt av mange nordmenn, og folk i Ischgl liker også nordmenn. Partymusikken til Freddy Kalas var en sikker vinner for å få opp stemningen på Kitzlock etter en dag i bakken.

– De norske gjestene er veldig trofaste. De bor på de samme stedene og de vil sitte på akkurat de samme plassene. De kommer sammen med folk de alltid kommer med og de vil drikke det samme, sier Bernhard.

I tillegg liker nordmenn godt å møte ansatte som de allerede kjenner.

Thomas Wolf driver hotell i Ischgl. Han forteller at han har flere faste norske gjester som vanligvis kommer 2-3 ganger i året.

BENA FATT: Eneste vei til toppen når skitrekkene er stengt. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Thomas spenner på seg skiene og går oppover alpinbakken. Skal du kjøre på ski i Ischgl i dag, må du gå opp. Han har god tid, for det er ikke lenger noen turister på hotellet hans. To-tre timer oppover, og femten minutter på å kjøre ned igjen.

– Urettferdig

Han opplever at byen er blitt hengt ut i medier verden over, og ber om at mediene er mer objektive.

– Vi driver hotell av lidenskap og ønsker ingen noe vondt. Det som skjedde er virkelig tragisk, men ingen her var skyld i det, sier Thomas.

Han legger til at viruset kom til Ischgl og ble ytterligere spredd på grunn av masseturismen.

– Å gi oss skylden for det, noe mange har gjort det siste året, er urettferdig og svært sårende, sier Thomas.

Krever millioner

I Wien sitter advokaten og eks-politikeren Peter Kolba og forbereder massesøksmål mot østerrikske myndigheter. Han forteller at 6000 skiturister fra 45 land har tatt kontakt. Blant disse er 56 fra Norge.

Søksmålet retter seg mot østerrikske myndigheter, både nasjonale og lokale.

– Hva gjorde myndighetene feil?

– På spørsmål svarte man alltid «det finnes ikke noe virus her», selv om man allerede visste at viruset var kommet til Ischgl, sier advokat Kolba.

Allerede 5. mars var det klart at islandske skiturister var blitt smittet i Ischgl. Dette ble rapportert til landets helsemyndigheter. Advokaten mener myndighetene med åpne øyne grep inn for sent.

I april kommer den første rettssaken opp. De etterlatte etter en østerriksk TV-kjendis, som døde etter smitte fra Ischgl, krever en million kroner i erstatning.

Flere hundre saker er på vei i rettssystemet. Egentlig mener Kolba at Østerrike bør gjøre som etter Kaprun-ulykken for tjue år siden. I Kaprun døde 155 turister i en brann i en kabelbane. Etter en avtale utenom rettssystemet fikk alle etterlatte erstatning.

Håp

I dag er Ischgl en spøkelseslandsby. Kanskje kan byen åpne til sommeren. Først 25. november er det planlagt at skiheisene skal åpne igjen. For de som driver med turisme i Ischgl føles det urettferdig at alt er åpent i Sveits, bare to kilometer unna.

En konsekvens av massesmitten i fjor er at en stor del av innbyggerne i Ischgl fikk korona. Sammen med vaksineringen er Ischgl et av områdene i verden som nærmer seg flokkimunitet. Flere vitenskapelige studier er underveis med Ischgl-beboerne som prøvekaniner.

Bernhard håper nordmennene kommer tilbake til «Kitzloch», neste sesong.

– Selvfølgelig vil vi gjerne glede oss over norske gjester igjen, sier bar-eieren.

Thomas har gått helt til topps på ski, og sender bilder av fantastiske hvite alpetopper. Han sender oss også en video med hilsen til norske skiturister:

– Vi håper vi kan ønske dere velkommen igjen veldig, veldig snart.