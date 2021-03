Tokmac Nguen takket nei til overgang

– Nå er jeg stolt. Den følelsen må jeg ta med på samling, sier Tokmac Nguen til TV 2 etter å ha fått beskjed om er med i landslagstroppen.

Drammenseren visste ikke om uttaket på forhånd, men skjønte det da telefonen gikk varm med tekstmeldinger og oppringinger.

– Jeg er glad i å skape sjanser og prøve på ting. Det viktigste er å være uredd, gå utpå der uten å bekymre deg for mye, svarer Nguen når TV 2 spør hva han kan bidra med for landslaget.

Mange har ønsket «Tokki» for Norge langt tidligere, spesielt etter at han leverte storspill i Champions League for Ferencváros i fjor høst.

– Det var en periode jeg følte jeg fortjente en sjanse, men når du blir oversett så mange ganger, legger du til slutt bort forventningene. Jeg la det ganske bort da jeg skjønte at de ikke ville ta meg ut, sier Tokmac Nguen, som sikter til tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck og hans støtteapparat.

At mange har ropt på Nguen for Norge, har han tatt som et kompliment.

– Men til sjuende og sist hjelper det ikke å være høylytt selv. Det er én kar som bestemmer og som tar ut troppen, og han har sine grunner, så jeg har respektert valgene. Det legger ikke jeg meg opp i. Jeg har ikke vært grinete. Nå er jeg glad for å være tatt ut, sier 27-åringen.

– En liten Liverpool-situasjon

Allerede i Ståle Solbakkens første landslagstropp var Nguen med.

– Tokmac har en litt dalende formkurve og ikke vært så god i det siste i forhold til da de spilte i Champions League. Da var han litt kvikkere enn i de siste kampene, men det er en spennende spiller vi vil bli bedre kjent med og se nærmere på trening. Han er litt annerledes enn mange andre, men han hang i en litt tynn tråd på slutten, for han har ikke vært så god i det siste. Så får vi se om han får sprudle i de få minuttene vi får trene, sier Solbakken på fredagens pressekonferanse.

Tokmac humrer – og sier seg helt enig med Solbakken.

– Vi har hatt en liten Liverpool-situasjon i klubben. Vi har slitt i de siste kampene. Det er ikke alltid så lett å lede med så mange poeng og likevel fortsette å dominere, så det har vært en liten formdupp. Det skal jeg være den første til å innrømme, sier Nguen.

Til tross for noen poengtap de siste rundene, leder Ferencváros og Nguen den ungarske serien med hele 15 poeng ned til Puskás Akadémia.

Takket nei til overgang

Storspillet i Champions League gikk ikke upåaktet hen. Det kunne fort skjedd noe i overgangsvinduet i januar, forteller han, men han spiller fortsatt i klubben han kom til fra Strømsgodset for to år siden.

– Det var klubber som var på banen og som var enige med Ferencváros, så det var egentlig opp til meg, men det føles ikke riktig. Jeg har aldri blitt pushet til noe som helst av klubben, og det har jeg sagt ifra til klubben om at jeg setter pris på, sier Nguen.

Nguen kan ikke gå inn på hvilke klubber det var snakk om, men forteller at det var klubber i både Europa og andre kontinenter.

– Jeg takket egentlig nei mest fordi jeg følte at det ikke var et så veldig stort steg fra der jeg allerede er, sier Nguen, som er tydelig på at han ikke hopper på hva som helst hvis han skal forlate sin ungarske arbeidsgiver.

– Jeg er i en stor klubb som har en veldig stor sjanse til å spille i Europa, spiller fast, har en fin status og har gjort sakene mine bra, sier Nguen.

Nguen har tolv scoringer og fem målgivende på 37 kamper i alle turneringer denne sesongen.