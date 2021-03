Politiet rykket ut til fest – fant pose med millionbeløp

Den 5. februar i år blir politiet kalt til en leilighet på Kolbotn sent på kvelden.

De har fått meldinger om støy og tror de skal ut for å benytte smittevernsparagrafen til å bryte opp en fest.

I leiligheten finner de fem menn av utenlandsk opprinnelse som lager støy.

De finner også en pose med et større pengebeløp.

Minst en av de fem er påvirket av narkotika. Dette sammen med pengebeløpet som blir funnet i posen gjør at politibetjentene pågriper de fem mennene på stedet.

Nå har Øst politidistrikt satt i gang en større etterforskning.

– Det er mistanke om grovt heleri. Det ble funnet en pose med penger i samme rom som alle de pågrepne befant seg i, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Jahn Schei, til TV 2.

Trodde de rykket ut til koronafest

Etter det TV 2 kjenner til var det likevel helt tilfeldig at politiet gikk inn i leiligheten.

Hendelsen fant sted sent på kvelden, og ifølge TV 2s opplysninger var årsaken til at de to betjentene rykket ut at de ble gjort oppmerksomme på støy i leiligheten.

På grunn av smittevernsforskrifter blir slike meldinger nå om dagen tatt på alvor. De trodde med andre ord at de skulle bryte opp en koronafest.

Betjentene var dermed fullstendig uforberedt på det som møtte dem. De fem mennene skal ha spist middag og ha vært høylytte da politiet banket på døren.

I posen med penger får TV 2 opplyst at det befant seg tre millioner norske kroner i sedler.

Politiadvokat Schei er forelagt TV 2s opplysninger. Han ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Ingen av de fem mennene er norske statsborgere, og de er delvis kjent for politiet fra før. Minst en av dem har tilknytting til en annen pågående sak i Tyskland, og en annen er tilknyttet et kriminelt nettverk gjennom en annen sak.

Tre av dem er i 20-årene, de to andre i 30-årene.

– Stammer fra hussalg

I fengslingskjennelsene fra Follo tingrett kommer det fram at ingen av de fem erkjenner siktelsen som omhandler heleri.

En av dem hevder han kun var på feil plass til feil tid. En annen har tilbudt seg å samarbeide med politiet, fordi han er uskyldig i saken.

Den ene av dem erkjenner befatning med pengene, men hevder de stammer fra boligsalg. Det har retten foreløpig ikke festet lit til.

«Det forhold at ingen av de tilstedeværende synes å ha en økonomi som kan forklare besittelse av et så stort kontantbeløp, understreker dette. Det gjør at den forklaringen som er gitt om kontantbeløpet fremstår som mindre sannsynlig,» står det i en av fengslingskjennelsene.

Ingen vil kommentere

TV 2 har kontaktet alle forsvarerne i saken.

Advokat Patrick Lundevall-Unger forsvarer mannen som har tilknytting til en annen pågående sak i Tyskland. Lundevall-Unger ønsker ikke kommentere saken per nå.

Advokat Lars Mathias Undheim sier at mannen han forsvarer har forklart at han hadde sett posen tidligere på kvelden.

– Men min klient var ikke kjent med at det var penger i posen, sier Undheim.

Ann Gunn Edvardsen forsvarer en mann som har tilbudt seg å samarbeide med politiet, fordi han mener han er uskyldig i saken. Hun ønsker heller ikke å kommentere saken.

De andre forsvarerne har enten ikke besvart våre henvendelser, eller ikke ønsket å gi kommentar.