Får «tilbud» om Senkveld-comeback: – Det er en åpning fra høsten

Det er snart tre år siden vi tok farvel med programlederduoen som loset det norske folk gjennom hele 30 sesonger av «Senkveld».

Dette er første gang Thomas og Harald er i studio sammen siden de sluttet i Senkveld.

TILBAKE: Dette er første gang Thomas og Harald er i studio sammen siden de sluttet i Senkveld. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Fredag var de tilbake på den gamle arbeidsplassen, denne gangen som gjester for å fortelle om sin nye podcast «Thomas og Harald skriver dagbok».

– Det er fantastisk å være her, så vi kommer ikke til å gå, forteller Harald Rønneberg.

Se klipp fra intervjuet med Thomas og Harald øverst i saken.

Blir forespurt jobb

Programleder Helene Olafsen er ydmyk overfor duoen og kommer med en aldri så liten jobbforespørsel.

– Takk igjen for at vi fikk ta over stafettpinnen etter dere. Nå er det jo en åpning da, fra høsten av - dere kunne ikke tenke å gjøre et comeback?, spør Olafsen.

For tre uker siden ble det nemlig kjent at Stian Blipp slutter som programleder i «Senkveld» for å satse på andre prosjekter.

– Da glapp den nyheten litt før vi var klar for det, gitt. Dette er en helt udramatisk avgjørelse fra min side som ikke har bakgrunn i noe vondt blod, dårlig stemning eller uenigheter, skrev Blipp på sin Instagram om exiten.

Tross en ledig plass i programlederstolen, er ikke Thomas og Harald overbevist om at de bør ta over.

– Vet du hva, jeg tror vi har gjort vårt, sier Rønneberg

– Det tror jeg også, legger Numme til.

– Nå kler dere dette, og studioet er altfor fancy for oss nå, sier Rønneberg lattermildt.

– Et blodsbånd

«Senkveld med Thomas og Harald» gikk på skjermen i 15 år, og selv om duoen har drevet med prosjekter hver for seg de siste årene, er de fortsatt gode venner og roser hverandre opp i skyene under «Senkveld»-besøket.

– Han er ufattelig mye mer uredd enn meg. Det har jeg kunnet lene meg på. Er det en du skal ha med i krigen, så er det han, forteller Numme om Rønneberg, som selv mimrer tilbake til gamle minner.

– De små øyeblikkene har vi hatt mange av, men jeg husker da vi skulle ha tiårsjubileum i Oslo Spektrum. Vi skulle gjøre en entre opp av gulvet og satt under scena. Det var full kok, så kikket jeg bort på «Nummis» og tenkte at det er ingen andre i hele verden jeg ville hatt dette øyeblikket med enn med han, forteller Rønneberg og legger til:

– Han er verdens mest generøse fyr, han har alltid backa meg hundre prosent og vært en stødig klippe ved min side alle disse åra. Det er et sånt blodsbånd.