Anna (30) lurte kjæresten og vennene trill rundt i fire år – en tilfeldighet avslørte alt

TV 2 skrev i slutten av februar om Anna Sorokin, som hadde sluppet ut av fengsel etter en omfattende svindel.

SMILER: ANna Sorokin avbildet i høyesterett i New York 27. mai 2019. Foto: Richard Drew/AP

I tre år lurte Sorokin alle rundt seg i New York til å tro at hun var en tysk milliardærarving.

I virkeligheten var hun en russisk immigrant uten penger.

I et intervju med BBC, forteller Sorokin at kriminalitet «på en måte lønner» seg.

Sorokin har signert en lukrativ avtale med Netflix, som har kjøpt rettighetene til den oppsiktsvekkende historien hennes.

– Anger er en ubrukelig følelse, sier hun.

– Det bare skjedde

Sorokin har fått 320.000 dollar, altså 2,7 millioner kroner, for dette, og det er «Grey's Anatomy»-produsent Shonda Rhimes som har produsert den.

Serien får navnet «Inventing Anna», men det er ikke kjent når den har premiere.

– Jeg ba aldri Netflix om å kjøpe historien min. Det bare skjedde, sier hun.

Sorokin får ingen glede av pengene, ettersom lovgivningen i New York forhindrer kriminelle i å tjene penger på sin beryktelse.

Sorokins ofre har derimot mulighet til å få tak i pengene.

Minst 170.000 dollar har gått til å betale bankene hun svindlet.

Sorokin sier til BBC at hun selv ikke anser det hun gjorde som svindel.

Langer ut mot myndighetene

– Påtalemyndighetene misforstod motivene mine helt. De fortalte at jeg dro rundt i New York og poserte som en falsk arving, sier hun.

Hun mener at alt som har skjedd, er mellom henne og bankene.

– Det var ikke deres (påtalemyndighetene, journ.anm) sitt problem. De fremstilte meg som en liksom-partyjente, og det var aldri målet mitt.

Levde luksuslivet

Det var i 2013 at en kvinne som kalte seg Anna Delwey dukket opp i New Yorks finere kretser.

Hun bodde på det ene femstjerners hotellet etter det andre, spiste på det mest eksklusive restaurantene, shoppet og fløy privatfly til de mest kjendisspekkede festene verden rundt.

Det meste ble dokumentert på Instagram.

På kort tid hadde hun bygget seg et eksklusivt nettverk, blitt sammen med bemidlede menn, og levde livet omgitt av luksus.

– De ansatte kjempet om å få bære bagasjen hennes fordi man visste det vanket tips på 100 dollar, sa Neffatari Davis, som som jobbet på et av luksushotellene Delvey frekventerte ofte, til magasinet The Cut.

Fattet mistanke

Det tok fire år før svindelen ble avslørt, da Anna Sorokin stakk fra regninga på hotellet Beekman på Manhattan.

KJOLE OG HÅNDJERN: Anna Sorokin går inn i rettssalen i New York 24. april 2019 under rettssaken mot henne. Foto: Richard Drew/AP

Der hadde hun bodd i 20 dager, og etterlatt seg en regning på hele 92.000 kroner.

Ansatte på hotellet begynte å ringe rundt til andre hoteller i byen, og alle kunne fortelle om den unge kvinnen som hadde stukket av fra regninga.

Eksklusive restauranter fortalte nøyaktig det samme.

Anna Sorokin ble pågrepet da hun forsøkte å stikke av fra regninga på restauranten Le Parker, og ble anmeldt for svindel og tyveri.

I 2017 kom New York Post ut med tittelen «Liksom-sosietetskvinne tatt for å ha stukket av fra dyre hotellregninger», og skandalen var et faktum.

Det ble avslørt at det ikke fantes noen som het Anna Delvey verken i USA eller Tyskland, men at hun derimot het Anna Sorokin og egentlig var fra Russland.

Til tross for alt dette, mener Anna Sorokin at hun ikke lurte noen.

DØMT: Anna Sorokin ankommer høyesterett i New York like før straffeutmålingen skal forkynnes 9. mai 2019. Foto: Steven Hirsch/AP

– Bare fortalte hva jeg ville ha

– Jeg prøvde aldri å overtale noen til noe. Jeg bare fortalte folk hva jeg ville ha, så ga de det til meg. Hvis ikke, gikk jeg videre.

I BBC-intervjuet forklarer hun at ordet «anger» er helt feil å bruke, siden hun mener at følelsen er ubrukelig.

Nylig stilte hun opp i australske The Sunday Mail ved siden av tittelen «Sorry, not sorry».

Likevel understreker hun at hun aldri kommer til å gjøre noe lignende igjen, og at hun nå planlegger å skrive bøker, bidra til Netflix-serien og reformere fengselssystemet i USA.