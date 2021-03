Sportsbilen Mercedes SL har en spesiell plass i hjertet til veldig mange bilinteresserte. Dette har vært drømmebil helt siden den den ble vist frem første gang, 12. mars 1952.

Omtrent 69 år senere kan den åttende generasjonen av SL kunngjøres, med forventet debut senere i år.

Store deler av utviklingen har blitt gjort i digital form, men det kreves fortsatt en viss mengde god, gammeldags testkjøring. Derfor er den nye 2+2-seters roadsteren ute på skikkelig vintertesting nå.

Rødt tak...

Bildene du kan se her er ikke tatt av en forfrossen bilpaparazzi. Nei, de er tatt av Mercedes selv, som dermed er i full gang med å bygge opp mot lanseringen av bilen.

Bilen er solid kamuflert, men proporsjonene er tydelige. Vi snakker laaangt panser, karakteristisk front og et hekkparti med en solid spoiler. Mercedes tester biler med både sort og rødt stofftak, vi vil tro de fleste kundene nok vil gå for det første...

Mercedes-AMG går for stofftak igjen, det tipper vi mange av entusiastene har sans for.

Skyhøy interesse i Norge

Blant annet testes det fullt variable 4MATIC+ firehjulstrekksystemet, som nå for første gang vil kunne leveres i SL. Det betyr nok også at testsjåførene til Mercedes har noen morsomme dager på jobben, langt nord i Sverige.

Det redesignede stofftaket må også bevise at det takler det harde klimaet som er å finne nær polarsirkelen.

– Vi gleder oss veldig til nye Mercedes-AMG SL. Dette er en unik modellserie fra Mercedes-Benz, med røtter og tradisjoner helt tilbake til 1950-tallet. På det norske markedet merker vi fortsatt skyhøy interesse for sportsbiler, og derfor er det ekstra spennende å se at nye SL nå kommer direkte fra Mercedes-AMG, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

SL har vært drømmebil i flere generasjoner, det er all grunn til å vente at den nye vil videreføre dette.

SL med sportslige røtter

Mercedes-AMG SL vil også gjennomgå tester på blant annet på Nürburgring sin Nordschleife, også kjent som en av verdens mest krevende racingbaner.

Her vil hovedfokuset ligge på å optimalisere kjøredynamikken, og spesialister fra Mercedes-AMG vil sørge for at den siste versjonen av SL vil lene seg mer enn noen gang mot sine sportslige røtter.

Voldsomme krefter

Det blir spekulert i at nykommeren vil bli lansert i to versjoner: 53 og 63.

SL 53 blir sannsynligvis utstyrt med 3-liters sekser med mildhybrid-system og rundt 430 hestekrefter. SL 63 får 4-liters dobbelturbo V8. Også denne med mildhybrid-system og effekt på over 600 hestekrefter.

Det vil heller ikke overraske om Mercedes har en ladbar utgave på gang. Da kan vi fort snakke rundt 800 hestekrefter og dermed et voldsomt kraftoverskudd.

