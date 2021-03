Varslet tilsynssak – dager før dalte pasientlisten

Våren 2020 sendte medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset en bekymringsmelding til fylkeslegen i Finnmark. Han fryktet at to private klinikker overbehandlet pasienter de hadde overtatt fra Finnmarkssykehuset gjennom fristbruddordningen.

– Vi reagerte på regningene vi fikk, og på omfanget av behandlingen som var gitt, sier medisinsk fagsjef Harald G. Sunde.

Saken er skrevet i samarbeid med Dagens Medisin. Det var også de som først omtalte fristbruddordningen ved Finnmarksykehuset.

Finnmarkssykehuset har brukt titalls millioner på private klinikker, da de ikke har klart å gi pasienter den behandlingen de har krav på tidsnok. Foto: Ørn E. Borgen

Ved to runder siden 2012 klarte ikke Finnmarkssykehuset å gi pasientene sine det tilbudet de har krav på innen den fristen som var satt. Når det skjer, kommer fristbruddordningen inn i bildet. Den skal sørge for at pasientene får behandling innen satt tid. Da kan ofte private klinikker overta behandlingen av pasientene for sykehuset.

I 2012 overtok Psykia AS 40 pasienter, mens i 2017 overtok Ressursklinikken 100 pasienter. På de ni årene har Finnmarkssykehuset betalt 74 millioner kroner til de to klinikkene.

– Dersom en pasient har kommet på lista til en privat, kan de behandle den så mye de vil og så lenge de vil på vår regning, seier medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset, Harald G. Sunde, om en av grunnene til hvorfor han sendte en bekymringsmelding.

Stort gap mellom offentlig og privat

Sunde reagerte på at de to private ga mange flere behandlinger enn hva det nasjonale snittet ligger på. I brevet skriver han at klinikkene ga mellom 30-50 behandlinger til hver pasient. Det nasjonale snittet ligger på elleve konsultasjoner per behandlingsforløp, mens Finnmarkssykehusets snitt ligger på ni.

Psykiater Leif Roar Falkum mener det heller kan være det offentlige som underbehandler pasienter. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Leif Roar Falkum er deleier og psykiater i Ressursklinikken. Han avviser påstanden om overbehandling.

– Med de 100 pasientene vi har fått henvist til oss, har vi et snitt på 25 konsultasjoner per pasient. I internasjonal psykiatrisk forskning regnes det faktisk som korttidsbehandling. Da er det litt rart å bli beskyldt for overbehandling, sier Falkum.

Thor Kvakkestad ved Psykia AS har takket nei til intervju, men sier i et tilsvar til TV 2 at Sunde ikke har noe å frykte da de ikke har overbehandlet pasienter. Psykia AS har bare en pasient igjen i behandling gjennom fristbruddordningen ved Finnmarkssykehuset.

Halverte pasientlista

Da fylkeslegen i Finnmark var inhabil, tok Statsforvalteren i Nordland over saken. 22. oktober varslet Statsforvalteren om tilsynet; seks dager før gikk Ressursklinikken ned fra 20 pasienter til 11.

Falkum sier dette ikke har noen sammenheng.

– Vi har regelmessig rapportert til Helfo om hvordan utsiktene er for de behandlingene vi gir til pasientene. Vi rapporterte 15. oktober at vi skulle ned til ti pasienter i slutten av året. Den prognosen gjorde vi før vi visste at Finnmarkssykehuset ville opprette en tilsynssak, sier Falkum.

TV 2 har også snakket med fylkeslegen i Nordland, Morten Juul Sundnes, som sier de fremdeles gransker saken.

Avviser ikke underbehandling

Falkum sier også at han tror det er mange pasienter som blir underbehandlet ved den offentlige poliklinikken.

– Jeg tror de får for dårlig behandling, blir for ofte avvist og får for kortvarig behandling. Dette er det mange som har problematisert.

Sunde har også fått spørsmål om det er Finnmarkssykehuset som underbehandler psykiatriske pasienter.

– Jeg skal ikke si at gjennomsnittet er det korrekte. Men det er en avveining mellom tilgang på ressurser og pågang av pasienter. For at det skal komme nye inn, må man avse pasienter, sier Sunde.