Solbakkens overraskelsesmann: – Det kom som et sjokk

Vålerengas keepertalent Kristoffer Klaesson innrømmer overfor TV 2 at han ikke hadde ventet seg å bli en del av Ståle Solbakkens første landslagstropp.

Ståle Solbakken presenterte fredag sin første landslagstropp, og den innehold flere overraskelser.

En av overraskelsene Solbakken dro frem av hatten var Vålerengas keepertalent Kristoffer Klaesson.

20-åringen innrømmer overfor TV 2 at han knapt trodde det var sant da keepertrener på landslaget, Frode Grodås, ringe ham i går og fortalte ham om uttaket.

– Jeg ble oppringt av Frode Grodås på torsdag. Først spurte han om hvordan formen min var og sånt, så fortalte han at jeg var tatt ut i troppen. Det kom som et sjokk, sier han til TV 2.

Han hadde ikke forventet å bli tatt ut i så ung alder, selv om han har spilt aldersbestemte landskamper for Norge både på U15, U16, U17, U18, U19 -og U21—nivå tidligere.

– Det var veldig gøy, og det kom som en stor overraskelse. Først og fremst er jeg bare veldig glad nå, og ikke minst overrasket, sier han.

- Hva betyr det for deg å bli tatt ut i en alder av kun 20 år?

– Nei, det er selvfølgelig veldig stort. Det viser seg at at hardt arbeid lønner seg. Det er gøy å se at arbeidet jeg har lagt ned har gitt resultater, svarer keepertalentet, og slår fast:

– Samtidig er det en anerkjennelse av det jeg har prestert i Vålerenga.

I tillegg til Kristoffer Klaesson tok Solbakken også ut tre eldre og mer rutinerte keepere. Både André Hansen (Rosenborg), Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) og Sten Grytebust (FC København) regnes nok foran køen enn Klaesson.

Derfor er målet med de kommende landslagssamlingene først og frem å få vist seg frem for Klaessons del.

– Det er tre andre veldig gode keepere i troppen. Målet mitt er først og frem å få vist meg så mye frem at jeg kan gjøre meg fortjent til å bli med neste gang også, sier den ambisiøse keeperen.