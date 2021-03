Christer Rødseths oppskrifter fra Østlandet

Appelsingravet laks med posjert egg, blomkålkrem og sitrusdressing

2 porsjoner

400 g laksefilet, renskåret ryggfilet i to pene stykker

1 dl salt

2 ss sukker

1 appelsin, skallet

1 ss olje

Bakt blomkål og blomkålpure

1 blomkål

1 ss olivenolje

flaksalt

2 dl helmelk

1 dl kremfløte

Sitrusdressing

appelsinfiletter av ½ appelsin

1 ss sitronsaft

2 ss god olivenolje

flaksalt

1 ts hakket fersk estragon

Posjert egg

2 egg

Til servering

3 ss hakkede valnøtter

Urter til pynt

Bland sukker og salt og dryss generøst på fisken så det dekker, la stå i 15 minutter. Skyll og tørk fisken godt. Riv appelsinzest over filetten, dekk til og sett kaldt frem til tilbereding.

Forvarm ovnen til 180 °C. Del blomkål i to, del en halvdel i to og legg over i ildfast form, drypp over olivenolje og krydre med salt. Bak i ovnen i ca. 40 minutter til helt mør.

Kutt resten av blomkålen i små biter, bruk stilk også. Ha blomkål, melk og fløte i en gryte, legg på lokk og småkok til blomkålen er mør. Ta av lokket, reduser væsken litt. Kjør til pure i kjøkkenmaskin med knivblad og smak til med salt.

Lag sitrusdressing. Kutt appelsinfiletene i små biter og bland sammen med sitronsaft, olivenolje, maldonsalt og fersk estragon.

La laksen temperere på kjøkkenbenken i 15 minutter. Drypp litt olje over laksen og bak i ca. 5 minutter. La hvile i 5 minutter før servering.

Posjer egg, kok opp ca. 1,5 liter vann i en kjele og skru temperaturen ned til rett under kokepunktet. Rør godt i vannet så det beveger seg i hvirvel, slipp egget forsiktig oppi. Egget skal ligge i ca. 3 minutter. Løft opp med hullsleiv, og dryss litt salt over.

Anrett ved å legge blomkålpure, bakt blomkål og laks på tallerkener, legg posjert egg i blomkålpureen, drypp over dressing, dryss over valnøtter og pynt med urter.

Mellomgrovt brød med mel fra Holli mølle

1 stort brød

1 dl havregryn

2 dl vann

500 g kaldt vann

500 g hvetemel + 100 g til utbaking

150 g sammalt hvete

150 finmalt rug

15 g fersk gjær

4 ss olivenolje

20 g salt

Kok opp havregryn og 2 dl vann, kok 1 minutt og hell grøten over i en bakebolle. Tilsett kaldt vann, vend sammen og tilsett halvparten av hvetemelet, sammalt hvete, rugmel, gjær og olivenolje, kjør blandingen i kjøkkenmaskin til godt blandet. Tilsett salt og resten av melet, litt av gangen til deigen er myk og smidig. Elt deigen i maskin i minst 10 minutter.

Dekk til bakebollen med plast og la heve til dobbelt størrelse. Velt deigen forsiktig over på melet bakebord og form brødet uten å slå ut all luften. Dryss raust med mel over, dekk til med klede og la heve til neste dobbelt størrelse. Forvarm ovnen til 250 °C. Sett brødet i ovnen, senk temperaturen til 200 °C. Stek i ca. 40 minutter. La avkjøle på rist

Smørbrød med langtidsstekt bibringe/brisket

4 - 8 porsjoner

1,5 kg brisket

salt

pepper

nøytral olje til steking

2 hvitløkfedd

2 kvister frisk rosmarin

30 g smør

3 plommetomater

0,5 l hvitvin

6 små gode tomater

balsamicoeddik

sukker

salt

pepper

Krydre og brun kjøttet godt på alle sider, knus hvitløkfedd lett med bredsiden av en kniv og legg i kjøttpannen sammen med rosmarin og smør. Del plommetomater i fire og legg i pannen. Hell over hvitvin og gi det et oppkok. Legg kjøtt over i en Rômertopf eller annen lignende gryte og hell over resten av innholdet i pannen. Varm ovnen til ca. 80 °C og stek i ca. 12 timer.

Løft opp kjøttet, la hvile i minst 20 minutter, og del kjøttet i skiver. Sil av kraften og spar til noe annet deilig. Ha tomater over i en liten kjele og kok inn til marmeladekonsistens, del små tomater i fire, vend inn i tomatmarmeladen, smak til med balsamico, sukker, salt og pepper.

Til servering

4 skiver brød

300 g ost, Rød ku fra Torbjørnsrud ysteri, delt i tjukke skiver

1 ss finsnittet vårløk

1 ss ristede gresskarkjerner

Legg godt med tomatsalsa på skivene, legg på skiver av kjøtt og cheddar om hverandre på skiven. Topp med vårløk og gresskarkjerner.