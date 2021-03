De rakk kun å treffes én gang før Norge stengte ned. Så skjedde dette

Mari Solberg bor i Oslo, mens Brandon Ballin bor i New York. Etter at begge byene stengte ned i mars i fjor, har kjæresteparet kun truffet hverandre fysisk én gang.

Men, de lar ikke koronatiltak og ulike restriksjoner hindre dem i å dele livet sammen.

– Vi lager middag sammen, drikker det samme og vi har på forhånd planlagt hvilken film vi skal se etterpå. Han får en tidlig lunsj, og jeg en sen middag, sier Solberg til TV 2.

Med hvert sitt nettbrett på hvert sitt kjøkken har kjæresteparet søndagsmiddag. Det har blitt normalen for det nyforelskede paret, som kun rakk å treffe hverandre én gang før Norge og New York stengte ned.

– Vi rakk å ha en fantastisk date før jeg måtte dra tilbake til Oslo. Vi holdt kontakten, og til slutt så skjønte vi at: oi, vi er jo kjærester, bare ved FaceTime-kontakt, forteller Solberg med et smil om munnen.

– Var det kjærlighet ved første blikk?

– Ja, eller i hvert fall så grodde det ganske så raskt. Det har vært helt utrolig å kunne bygge et så sterkt forhold, og bli så nær noen kun ved å dele opplevelser gjennom en skjerm, sier hun.

KJÆRLIGHET: – Det har aldri vært noen tvil om vi skal snakkes. Vi har sett hverandre digitalt hver eneste dag, sier Solberg. Foto: Privat.

Kjærlighet på avstand

Derfor nølte ikke Solberg med å bestille en ny reise tilbake til New York. Flybillettene var bestilt, og avreisen fra Gardermoen skulle skje 21. mars 2020.

– Flyet ble kansellert av årsaker som vi alle kjenner så godt til, forteller Solberg.

Det var etter den første, av flere avlyste reiser, at paret begynte å lage mat sammen digitalt.

– Vi fant ut at vi kan jo prøve å lage den daten, som vi egentlig skulle ha hatt hvis jeg hadde kommet til USA. Vi lagde hvert vårt tacomåltid og delte det på FaceTime. Det føltes ut som en ordentlig date, forklarer hun.

GLEDE: De har troen på at de snart skal kunne treffe hverandre fysisk igjen. Foto: Privat.

Hodestups forelsket

Men, til tross for at de har funnet kreative måter å holder kontakten på, legger de ikke skjul på at det har vært krevende å være så langt borte fra hverandre.

– Det er jo utfordrende nok i seg selv å ha et avstandsforhold, spesielt fordi vi er hodestups forelsket i hverandre. Samtidig er det så mye rundt oss, som vi ikke kan styre i det hele tatt, sier Solberg.

For kjæresteparet har det heldigvis ikke bare vært stang ut. I september 2020, nesten ett år siden de traff hverandre for første gang, fikk Ballin reise til Norge.

– Vi hadde to fantastiske uker sammen, som først startet med 10 dager karantene.

BAMSEKLEM: Brandon Ballin landet på Gardermoen i september i 2020, og fikk til slutt gitt kjæresten sin en skikkelig klem. Foto: Hanne Ugelstad.

Etter å ha snakket sammen digitalt hver dag i nesten ett år lot ikke Ballin sjansen gå fra ham, da han først var kommet til Norge.

– På slutten av oppholdet klarte han å skvise inn et frieri, som jeg selvfølgelig takket ja til, forteller Solberg glisende.

PLANLEGGER BRYLLUP: – Vi har lyst til å ha Norge som base, og tenker det er praktisk å ha bryllupet her. Foto: Privat.

De hadde håpet å kunne gifte seg i april, men også bryllupet har de vært nødt til å utsette. Paret ønsker å gifte seg så fort som mulig, og årsaken legger de ikke skjul på.

– Det at vi ikke allerede er gift er det som stopper oss fra å få truffet hverandre. Det føles litt absurd rett og slett, sier Solberg.

– Du er ikke redd dere gifter dere for tidlig?

– Nei, vi snakket faktisk om å gifte oss før pandemien traff. Bare noen måneder inn så var vi ganske så sikre på at vi ville ha hverandre.

FORELSKET: Siden de traff hverandre i Brooklyn i 2019 har Brandon Ballin kun fått besøkt Mari Solberg i Oslo en gang. Foto: Hanne Ugelstad.

Til slutt forteller Solberg hva som gjør henne så sikker på at hun har truffet den rette.

– Det er noe med å møtes litt sent i livet. Han er 45 år og jeg er 41. Vi vet hva vi vil ha, og da er det ikke noe å vente på.