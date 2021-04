Julie var 11 år da hun mistet livsgleden – dette hjalp henne videre

En ny undersøkelse viser at barn ned i 11-årsalderen kjenner på depressive trekk. Barndommen er blitt forkortet, mener forsker. Det Julie Hellerud Markussen husker best fra den alderen er at hun ble holdt utenfor.

Julie Hellerud Markussen har nettopp vært innlagt på psykiatrisk sykehus i Molde.

Hun var en som ikke ble regnet med, kan hun huske, en som ikke ble trukket inn i fellesskapet.

– Er det noe galt med meg? Det var det jeg tenkte om meg selv, forteller nå 21 år gamle Julie.

I barndommen i Oslo, da hun var like rundt 11 år, kjente hun på følelsen av å være fryst ut og utestengt. Julie begynte å tappes for energi. Mer og mer mistet hun lysten til å delta i aktiviteter. Hun kunne sovne over pulten sin på skolen, sånne uforståelige ting.

– Jeg sa fra til farmor som igjen tok dette opp med foreldrene mine, de sørget for at jeg fikk time i behandlingsapparatet. Da var jeg 11-12 år. Heldigvis har jeg gode foreldre som tar tak i ting.

Julie kan smile og le i dag, men for ti år siden følte hun seg som ingen.

11-åringer kjenner depressive trekk

Else Lysfjord er psykiatrisk sykepleier og har i lengre tid interessert seg for de yngres psykiske helse. Undersøkelsen hun har gjennomført som forsker avdekker at barn ned i 11 års alder forteller om depressive trekk.

– Jeg har jo sett andre undersøkelser om 13-19-åringer, og har tenkt at det er først i denne alderen de utvikler depressive trekk. Men nå viser jo mine tall at barn helt ned i 11-års alder kjenner på tanker som vi karakteriserer som depressive trekk.

BETENKT: Forsker og psykiatrisk sykepleier Else Lysfjord har forsket på depressive trekk blant yngre. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Forskeren ved Nord universitet spurte cirka 2000 barn mellom 11 og 14 år ulike spørsmål om tanker de bærer på, og som gnager dem.

For eksempel «Har du følt deg mye trist?», «Gråter du mye?» og «Sover du dårlig?»

Ti prosent av de som svarer skårer ganske høyt på disse spørsmålene. Det synes forskeren er mange.

Bipolar tilværelse

Julie har utviklet en bipolar lidelse. Av og til er hun inne på psykiatrisk sykehus i sin nye hjemby Molde for å få behandling.

BIPOLAR FOR ALLTID: Julie synes ikke det er så kult at sykdommen alltid vil henge ved henne. Foto: Per Christian Dyrø/TV 2

– Med denne lidelsen følger både oppturer og nedturer, og akkurat det er ikke så kult da, at man ikke kan regne med at det går den rette veien hele tida.

Julies oppvekst var strevsom, i den forstand at hun ikke klarte å henge med på skolen. Hun måtte utvikle sin egen strategi; si til seg selv at ikke alt haster, at hun har tid.

– Første gang da jeg begynte på videregående så kjente jeg et press for å gjøre det bra. Da måtte jeg bare hoppe av. Neste gang jeg prøvde meg var jeg blitt eldre og sa til meg selv at du har tiden foran deg. Ingenting haster!

Nå har hun kommet til siste året på videregående, og gruer seg nærmest til å slutte. Det går greit på skolen, lærerne er supre, hun har kjæreste, og karakterene er helt greie. Livet flyter.

Kortere barndom

– Det kan virke som perioden en får lov til å være barn er blitt forkortet, mener Else Lysfjord, det er flere krav nå enn for noen år siden. Sosiale medier for eksempel, påvirker også de yngste i 11-årsalderen.

Lysfjord mener barna i denne alderen er omgitt av svært høye forventninger og krav, også fra seg selv.

– Det er karakterkrav og kroppskrav som ingen makter å innfri.

Hun synes det er på tide å stoppe opp, og hjelpe de unge med å si at man er bra nok som man er.

– De unge er så strenge mot seg selv, de vil være gode på skolen og gode i idrett, og få masse likes i sosiale medier

Omgitt av slike evinnelige krav vil noen komme til å gå i grøfta, frykter hun. Lysfjord forteller, ikke overraskende, at det er ett kjønn som utmerker seg.

Jentene strever mest

Følelsen av tristhet, håpløshet og at man ikke er bra nok særpreger flest jenter.

– Jentene graver seg mer ned i sine bekymringer, det er de som skårer høyest på spørsmålene om tristhet og håpløshet går utover hverdagen, at de spiser og sover dårligere, forklarer Lysfjord.

– Det kan hende at gutta heller løper en tur for å bli kvitt «gruff». De har sikkert sine utfordringer, men grubler ikke så mye.

Sykepleieren understreker at hennes undersøkelse ikke omhandler diagnosen depresjon. Depressive trekk kan være et forstadium til noe mer alvorlig, men behøver ikke være det.

– Er dere unge for strenge med dere selv, Julie?

– Jeg tror mange føler presset på videregående fordi snittet på høyere utdanning bare går opp og opp. Man kan lett komme til å dømme seg selv, det være seg av djevelen på skuldra eller styggen på ryggen, som OnklP sier det.

Jenta som før kjente seg som ingen, føler seg nå som noen.

Idretten gir lys i tunnelen

Et lyspunkt i undersøkelsen som Lysfjord står ansvarlig for er at deltagelse i idrett kan redde noen.

– Ungene forteller oss at idretten har reddet mye. For eksempel hvis foreldrene har skilt seg, eller de opplever mobbing. Da kan deltagelse i en eller annen idrett gi dem selvfølelse og mestringsfølelse.

LYSPUNKT: Deltagelse i idrett er for en del barn noe som gjør at de føler mestring, også når livet forøvrig er tungt, har forskeren funnet ut. Foto: Stein Roar Leite

Underlig nok gir ikke andre aktiviteter, som kultur, samme opplevelse av mestring og selvtillit.

– Det kan se ut som aktivitet på idrettsarenaen gir ungene fellesskapsfølelsen, det å mestre noe i lag, som gir dem opptur i hverdagen.

Resultatet rimer med en tidligere undersøkelse, i 2013, der unge som deltar i idretts-aktiviteter synes å ha en stødigere psykisk helse.

Vil ikke være «hun syke»

I Molde ser Julie fram til å få seg en jobb etter endt eksamen til våren.

– Jeg synes jeg er flink til å se andre mennesker, og er også omsorgsfull og snill, så jeg tror jeg passer til å ha en jobb der jeg skal arbeide med folk. Kanskje jeg kan være assistent i skolen først?

Julie filosoferer over sitt videre liv. Hun mener hun har lært mye av å ha den ballasten som hun ufrivillig fikk.

NY HJEMBY, NYTT HÅP: I Molde håper Julie å fullføre videregående skole til våren, og etterpå få seg jobb. Foto: Per Christian Dyrø/TV 2

– Som voksen forstår jeg at en 11-åring kan tvile på seg selv, stille spørsmålene «hvem er jeg og hva skal jeg», man er i en slags identitetskrise.

21-åringen har et formål med å fortelle sin egen historie: At vi må rive ned det tabuet det er å være pasient på psykiatrisk sykehus.

– Det kan føles som en «shame» å være innlagt, mens når du er på somatisk sykehus får du oppmerksomhet og trøst.

Skoleeleven roser de ansatte på den institusjonen hun ble behandlet på. Men nå vil hun gå videre.

– Jeg vil ikke være «hun syke», jeg vil være hun som kom seg ut av sykdommen.